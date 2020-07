Política de ’cero corrupción’ en Coacalco: Darwin Eslava Gamiño

*Columna publicada en www.indicadorpolitico.mx



El Presidente Municipal de Coacalco Darwin Eslava señaló que se seguirá trabajando en pro de los ciudadanos, por ello,en la entidad se refuerzan diversas acciones y programas sociales, que permitan salir adelante a los coacalquenses de la pandemia por COVID-19.



Sin embargo, uno de los problemas más agudos en la demarcación, es la depuración de los elementos policiacos y llevar una política de ’cero tolerancia’.



¿Qué le motivo para regresar a la política?



La necesidad de un cambio de rumbo, en nuestro municipio estaban las cosas completamente fuera de control, había temas importantes que no se estaban resolviendo, que la ciudadanía no se le estaba poniendo atención. La administración pasada resulto caótica, destituyeron al presidente municipal, con una falta de compromiso de los funcionarios públicos, se estaban viviendo momentos muy difíciles para nuestro municipio, ’de ahí me interesa participar para cambiar el rumbo de nuestro Coacalco y que afortunadamente con la ayuda de la ciudadanía lo estamos logrando’.



¿Cuáles eran los grandes problemas que atravesaba el municipio de Coacalco?



Uno de los importantes, tenía que ver con la alta corrupción que había en la administración pública, ya que la policía municipal era utilizada exclusivamente para salir a extorsionar a los ciudadanos (automovilistas) y les exigían a los uniformados una ’cuota’ diaria que deberían entregar en la comisaria.



Había la falta de muchos servicios públicos, se tenía tres años sin ’bacheo’ en vialidades, existía un deterioro en el organismo de agua potable, donde los habitantes no tenían agua en sus domicilios, estábamos en un estado de indefensión, ante lo que debería ser un gobierno que protege y ayuda a sus ciudadanos. Este tipo de condiciones hace que la ciudadanía misma salga a la calle y exprese su voto en las urnas.



¿Cuáles son las medidas para combatir la corrupción en Coacalco?



Asumimos una política de ’cero tolerancia’, no tenemos ninguna canonjía absolutamente con nadie. Depuramos a los funcionarios públicos (inspectores) de diferentes direcciones municipales (protección civil, vía pública, normatividad), porque recibían dinero, generando una corrupción enorme.



Se fortaleció la Contraloría Municipal, donde son los propios ciudadanos del municipio los que vigilan las acciones de la propia dependencia. Se estableció el Sistema Municipal Anticorrupción, que es uno de los pocos que está instituido y funcional en el Estado de México.



’El trabajo de transparencia ha sido efectivo, ya que, al entrar a la administración pública, se han resuelto problemáticas que aquejaban a la ciudadanía. Actualmente ocupamos el tercer lugar estatal en este rubro, donde somos el municipio que atiende y resuelve las peticionesciudadanas’.



La policía municipal estaba conformada por 300 elementos, pero se tuvo que correr a 100 por corrupción, ya que la ciudadanía denunciaba y señalaba a todo aquel uniformado, de modo, que el policía inmediatamente ingresaba a la Comisión de Honor y Justicia para su resolución.



¿Los mayores retos que tiene por delante Coacalco?



El mayor reto es la Seguridad Pública y el tema de #Covid19 requiere toda la atención ya que es un problema de salud sanitaria que en conjunto con la ciudadanía saldremos adelante.



¿Cómo ha enfrentado Coacalco la pandemia del Covid-19?



El Presidente Municipal Darwin Eslava afirmó que, aunque las decisiones implementadas para hacer frente a la pandemia del Covid-19 han frenado el número de contagios, en Coacalco se reforzarán las acciones preventivas. Destacó que esta localidad continúa en Semáforo Rojo, por lo que es fundamental no relajar las medidas y éstas sean reforzadas para iniciar una rápida transición de emergencia epidemiológica.



Más acciones…



La administración municipal de Coacalco está trabajando día a día para tener una demarcación prospera y que siga en constante ascenso.



Cabe mencionar, que Jessica Vega Alvarez, enlace entre el Gobierno municipal de Coacalco y de la Oficina de las Naciones Unidas, apuntó que se trabaja en diferentes rubros que sigan dando progreso y bienestar a los ciudadanos coacalquenses.



La también Secretaria Particular Adjunta en este municipio, aseguró que se siguen las instrucciones del alcalde para abatir la corrupción en la administración municipal y que Coacalco ha sido transparente en sus acciones de cara de dar buenos resultados a la población.



