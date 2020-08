Política energética de Morena es sinónimo de contradicciones, desorden e incertidumbre: Julen Rementería.



El Presidente intenta recuperar monopolios energéticos que dejaron secuelas de miseria, señaló

La actual administración federal ocupa una ’política nostálgica’, quiere seguir alimentando pérdidas de una empresa quebrada como Pemex.



Durante la conferencia de prensa virtual, destacó que una empresa con bonos chatarra destruye la economía de los mexicanos.



El Presidente busca recuperar las viejas glorias de los monopolios energéticos que dejaron secuelas de miseria, corporativismo, deuda, rezago y corrupción, desacreditando y satanizando la reforma energética, una reforma con contenidos positivos pero implementada pésimamente, destacó el senador de la República, Julen Rementería del Puerto.



Durante la conferencia de prensa virtual con integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el senador veracruzano destacó que las energías renovables son más limpias y más baratas, y que hoy el mercado del combustóleo que produce Pemex es más caro a comparación de invertir en energías limpias.



’Tiene razón el secretario del Medio Ambiente, Víctor Toledo, cuando argumenta que la 4T es sinónimo de contradicciones, desorden e incertidumbre. También cuando argumenta que este gobierno, los miembros del gabinete y el propio Presidente de la República no tienen un compromiso con la protección del medio ambiente’, destacó.



Asimismo, explicó que actualmente la deuda que hoy tiene Pemex en el mercado financiero internacional se conoce como ’bonos chatarra’, y ya no tiene capacidad crediticia que pudiera permitir su salida, porque la diferencia entre sus activos y pasivos es ya de una proporción que ni una empresa en el mundo lo podría soportar.



’Desde la publicación del Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que impedía el acceso de nuevas plantas de energías renovables al Sistema Eléctrico Nacional, hoy frenado por un Tribunal federal, estaba clara la intención de devolverle a la CFE y a Pemex su histórico carácter hegemónico, rector y monopólico en el contexto de una ’política nostálgica’ de los años 70, que no reconoce los últimos desarrollos en el sector, las necesidades energéticas reales y los compromisos ambientales’, indicó el legislador de Acción Nacional.



Rementería del Puerto especificó que hoy día el mercado del combustóleo que produce Pemex es cada vez menos atractivo por su alto contenido de azufre y se prohíbe ya, a nivel internacional para el uso de embarcaciones.



’De acuerdo con especialistas, producir un megawatt a partir del viento o el sol tiene un costo en promedio de 70 dólares y hacerlo con combustóleo de 130 dólares. De ahí que las pérdidas acumuladas de Pemex en el primer semestre de 2020 ascendieron a 606 mil millones de pesos y si se cuentan los últimos cuatro trimestres ascienden a 864 mil 126 millones de pesos’, señaló.



Reiteró que, con la inversión adecuada, todas las plantas de renovables en México, como ya ocurre en otros países, pueden contar con técnicas de almacenamiento a fin de tener un respaldo de generación alterna que elimina las interrupciones en la provisión del servicio eléctrico.



De ello, agregó, depende una inteligente ubicación de las plantas donde hay abundancia de estos recursos solares y eólicos.



’De acuerdo con estudios de instituciones internacionales de prestigio, un 85 por ciento del territorio nacional es óptimo para proyectos de energía solar y se cuenta con la oportunidad para que México se convierta en la séptima potencia mundial en esta materia. En el caso de la energía que se produce con el viento, nuestro país cuenta con un potencial de 50 mil megawatts, cifra superior al pico de demanda eléctrica del país’, concluyó.