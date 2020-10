Política, negocios y deportes

DON CARLOS SLIM SIEMPRE ME HA CAÍDO BIEN, DESDE UN DIA EN QUE LO TRATÉ Y DESDE ESOS TIEMPOS JAMÁS HE VUELTO A TENER CONTACTO CON ÉL, SEGURO QUE NO ME NECESITA PARA UN CARAJO, NI YO, Y ASÍ SE ALEJA UNO DE LOS ’CUATES RECIÉN CONOCIDOS’, pero hoy sí que me jodió al proponer la jubilación a los setenta y cinco años y pues ando en los 76 y bueno no canto tan mal las rancheras y sigo jodiéndole porque si no trabajo, pues no como, a mí no me dieron chance de hacer negocios con los políticos del poder… y sin que se ofenda ’ya saben quién’, pues ahí, dentro del círculo del enorme poder sigue el cuate Slim mordiéndole a los contratos de grandes obras y pues tiene el talento, el dinero y las buenas relaciones con el que manda y casi todo lo puede y pues no todos los mexicanos gozamos de ello a pesar de tener a un Presidente que se faja por los jodidos para que salgamos adelante.



Y la verdad es que de pronto hay cosas que nos desconciertan en esa lucha contra todo lo que sea ligado a la economía del neoliberalismo, pero pues el Presidente que todo parece que lo sabe dice que hay que hacer arreglos para que no se vayan del país las inversiones y pues en eso tiene razón, a menos que imponga un modelo socialista y decrete la expropiación de todos los bienes y capitales de nacionales y extranjeros, cosa que dudo que pasaría porque así lo intentara, no digo que lo haga, seguramente los marines ’gringos’ nos caerían a palos y tomarían al país porque si tuvieran resistencia sería con resorteras y mentadas de mamá no con tanques y misiles y en esto, pues entendemos que haya llegado a un acuerdo con la Coca-Cola para otorgar 1.2 millones de créditos a tenderos, no es para que se tengan blanquillos para lanzarlos a los políticos en los mítines que no sería mala idea en muchos casos, no, es para que las famosas tienditas tengan recursos para continuar abiertas y ser en muchos de ellos el sostén de miles de familias y le recomendamos al Presidente de que les diga a sus diputados que no la vayan a joder diciendo que como venden refrescos y chatarra, pues deben cerrarse, porque de pronto los iluminados diputados, al no recibir sus dotaciones de papitas, refrescos y botanas se ponen furiosos y decretan el cierre de tienditas, pues ya sabe cómo son cuando la realidad los alcanza y se encabritan de más para mostrar que son los políticos aguerridos aunque luchen por pentonterías…



Que les recuerde a los ambiciosos ’diputadetes’ que esos créditos que van a otorgar en conjunto, el gobierno con la productora de las ’aguas negras del imperialismo yanqui’, serán a la palabra y sin intereses, cuestión que interesó y aceptó el director ejecutivo a nivel mundial de la Coca-Cola, James Quincey. Y para que nadie se queje y vean la buena voluntad de todos los inversionistas de la Coca-Cola destinan sus esfuerzos para que se tengan esos créditos a la palabra y sin intereses para que en las tienditas se vendan productos naturales, frutas y verduras y bueno, claro, además todos los productos de la Coca-Cola y pues así como que todos ganan, pero hay que reconocer que en ese todos ganan como en la pirinola del juego también tiene otras caras como el ’toma todo’ y en el juego andamos.



Y retornando a los enormes negocios de don Carlos Slim, sería bueno que después de la negociación en la Cámara de Diputados comiencen a revisar sus recibos porque desde ahora ya subieron los cobros, por ejemplo anteriormente pagaba 620 pesos en promedio, pero ahora pagué 740 y pues a lo mejor para algunos esos son pocos pesos por los que no vale andar haciendo las colas para revisar y protestar y así pues los bolsillos de don Carlos siguen subiendo, al final de cuentas son solamente algunos privilegiados empresarios cercanos a ’ya saben quién’ que siguen gozado de los recursos, amabilidades para que aumenten precios y las finanzas nacionales para hacer sus negocios privados y que sepamos, pues ellos no dan sus excedentes, ni sacan sus ahorritos, ni sufren por los pagos, ni andan en la ’quinta chía’, pero pues así es la realidad, lo que en ocasiones pues enoja o cuando menos no entendemos es ese interés en que nos digan que las viajas prácticas neoliberales y los viejos dueños del poder económico ligado al poder política considerados durante años como la MAFIA DEL PODER, pues siguen ahí, pero ahora muy cerquita de ya ’saben quién’ y pues cuando se habla del tema parece que le molesta y como no queremos andar de fregones, pues solamente preguntamos, porque dicen que el que pregunta, pues no se equivoca, y a lo mejor tenemos la contestación que nos saque de las malditas dudas que hoy nos joden el día.



En las condiciones de crisis a lo mejor siempre es bueno que los muy estresados ’deportistas’ tengan a dónde asistir a dar batazos, correr de ’primera’ hasta ’home’ y sacar sus jonrones y que bueno que hay atención para reparar los estadios, lo que no sabemos es cuánto se gasta en ello cuando hay cientos de quejas de gente en todos los niveles y en todas las enfermedades que no están recibiendo medicamentos ni atención y esto pues deja muchas dudas porque hay empresarios y ’mecenas’ que anteriormente se enriquecieron con los recursos y ahorros de todos los mexicanos por medio del ’ROBAPROA’ y pues ellos andan cerca del mejor gusto de ’ya saben quién’ y pues ni tocar el tema, no se mete nadie cuando esta ya la serie mundial y se empieza en México con las imitaciones para alentar el deporte que para unos es bueno y para otros es un enorme negocio por el espectáculo y por la venta de equipos y materiales necesarios y bueno, a lo mejor sería interesante que también pensaran en apoyar a todos los cientos de caminadores, miles de caminadores y corredores que andan por las calles y pues porque el correr o caminar casi no cuesta nada y también se hace deporte, sólo necesita un par de tenis, viejos y domados y algunos pantalones viejos y camisetas y nada de equipos caros, pero bueno, cada quién con sus gustos y preferencias porque hay también clases sociales en todo este manejo del deporte y los negocios.



