PALACIO

Por Mario Díaz



Política y justicia



-Determinación inédita en los Estados Unidos

-Departamento de Estado se impuso al de Justicia

-¿Realmente triunfó la diplomacia mexicana?



POR supuesto que se trata de un acto inusual e inédito del gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Justicia: el desistimiento de cargos en contra del general SALVADOR CIENFUEGOS ZEPEDA, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Detenido el pasado 15 de octubre en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, California, y confinado en una cárcel de máxima seguridad en el estado de Nuevo York, el militar de alto rango fue acusado de tres delitos relacionados con el narcotráfico y lavado de dinero.



Un par de lecturas de relieve deja la decisión de la Fiscalía estadounidense: una, que se trató de un sonoro triunfo de la diplomacia mexicana y, dos, que se trata de una investigación sin suficiente sustento jurídico por parte de la DEA, la agencia antinarcóticos en la Unión Americana. Queda claro también, que la justicia en el vecino país del norte no es apolítica.



Como es del dominio público, el desistimiento correspondió al fiscal general WILLIAM BARR, mientras que la autorización de libertad a la jueza CARLO BAGLEY, del distrito de Brooklyn.



Desde la perspectiva oficial, las palmas se las llevó el secretario de Relaciones Exteriores MARCELO EBRARD CASAUBÓN, y tocará a ALEJANDRO GERTZ MANERO, titular de la Fiscalía General de la República, continuar la indagatoria con base en el expediente de 700 hojas enviado en maleta consular por el Departamento de Justicia norteamericano.



Sin embargo, llama la atención lo anotado en una parte del texto del documento emitido por el Departamento de Justicia estadounidense con relación al retiro de los cargos en contra del general CIENFUEGOS ZEPEDA: ’El gobierno de los Estados Unidos ha determinado que consideraciones importantes y sensibles de política exterior pesan más que el interés del Gobierno el continuar el juicio del defendido’.



Asimismo, la fiscalía yanqui considera la resolución como ’el reconocimiento a la sólida sociedad entre México y los Estados Unidos para la aplicación de la ley’.



Independientemente de que, si se trata o no de un triunfo de la diplomacia mexicana, lo cierto es que tal parece que el interés político también se antepone a la aplicación de la justicia, allá en la tierra del tío Sam. El hecho que el documento del Departamento de Justicia precise que la determinación se sustentó en ’consideraciones importantes y sensibles de política exterior’, permite suponer severa discrepancia entre el Departamento de Estado y el de Justicia, en el país de las barras y las estrellas.



Nada que cause extrañeza en México, donde también la política se desplaza por encima de la justicia.



Cuestión de analizar el encarcelamiento de la exsecretaria peñista, ROSARIO ROBLES BARLANGA, y la extradición de EMILIO LOZOYA AUSTIN, beneficiado con el criterio de oportunidad de la Fiscalía General de la República.



Aunque, eso sí, con una diferencia muy marcada entre el criterio yanqui y el azteca: en México se trata de un tema de política interior; mientras que en la Unión Americana el desistimiento de cargos obedeció a un asunto de política exterior.



Muy seguramente, el gobierno gringo ponderó la investigación de la DEA y las repercusiones que el arresto del alto mando militar azteca tendría en lo que respecta a la seguridad nacional y el combate a las drogas en el territorio mexicano.



Por otra parte, en correspondencia al documento oficial del Departamento de Justicia norteamericano, el canciller mexicano MARCELO EBRARD fue claro al precisar que ’no es un acto de impunidad, sino una muestra de respeto al gobierno de México y las Fuerzas Armadas’.

¿Cómo la ve?



DESDE EL BALCÓN:

I.-El Colegio de Periodistas de Tamaulipas que preside el licenciado CRISTÓBAL GARZA MARTÍNEZ sumó a su membresía como enlace en España al Doctor en Ciencias de la Información JUAN TOMÁS FRUTOS, quien, luego de tomar protesta, tendrá la responsabilidad de crear vínculos con otros grupos colegiados de comunicadores, allá en la Madre Patria.



En ceremonia virtual, el destacado profesionista en Murcia, España, doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, se comprometió a diseñar y ejecutar cursos y talleres de periodismo para los comunicadores mexicanos.

Enhorabuena.



II.-Dicen, con cierta razón, que la negativa del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR de reconocer el triunfo electoral de JOE BIDEN hasta en tanto termine el proceso, fue la clave para la liberación del General de División SALVADOR CIENFUEGOS. ’Haiga sido como haiga sido’, lo cierto es que terminó la inconformidad en el Ejército Mexicano y se afianzó la lealtad al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.



Y hasta la próxima.