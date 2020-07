’Políticas fallidas de la 4T, agravaron la crisis económica generada por la pandemia’, diputado antorchista

Chimalhuacán, México.- El integrante de la LX Legislatura del Estado de México y dirigente del Movimiento Antorchista local, Telésforo García Carreón, aseguró que el erróneo manejo de la pandemia por parte del gobierno federal, agravó de manera alarmante la crisis económica que el COVID-19 está generando en el país.



Validando lo anterior, el diputado mexiquense retomó datos de una investigación elaborada por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que plantea un escenario en el que 16 millones de mexicanos pasaron a condición de pobreza extrema por ingresos, en el lapso correspondiente a los meses de febrero a mayo de 2020.



El estudio del PUED expone que por pérdida de empleos y disminución en los salarios de la masa trabajadora, el número de pobres extremos por ingreso podría haber pasado de 22 a 38 millones de personas.



’El gobierno federal afirma que ha combatido y domado a la pandemia, pero no ha hecho más que minimizar las consecuencias de la misma; sumado a esto, la falta de políticas efectivas para contrarrestar dichas secuelas, aumentó el volumen de la población sumergida en pobreza extrema por ingresos. Un estudio elaborado por la UNAM estima que ‘en el peor de los casos’, 16 millones de mexicanos cayeron en esta condición’.



García Carreón lamentó que el gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador no planifique estrategias de apoyo para los más vulnerables, especialmente en lo que corresponde a una necesidad primaria para el ser humano: el alimento.



’La administración federal no está cumpliendo con el papel que debería ante una crisis de tal magnitud. La responsabilidad del presidente es velar por sus gobernados y en este caso, una solución en apoyo a los miles de afectados por la crisis económica, sería la implementación de un programa de alimentos a nivel nacional, el cual Antorcha propuso desde hace varios meses pero tristemente fue una petición ignorada por la 4T’.



En este sentido, el legislador hizo un llamado al mandatario federal, a fin de tomar acciones precisas que no desemboquen en un continuo crecimiento de pobres en todo el país.



’Sin ingresos, la gente no puede comer y eso es algo que López Obrador aparentemente no ha entendido; la crisis sanitaria y sus consecuencias en el país continúan, ello exige que las autoridades pongan en marcha un verdadero plan de apoyo a los más pobres. Es momento de corregir todos los errores que han cometido desde el inicio de la pandemia y priorizar en el bienestar de la población’.