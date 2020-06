POLÍTICAS PÚBLICAS 3 parte

Los mercados laborales suelen ser precarios: existe una alta proporción de empleos informales (un 53,1% en 2016, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2018)). En 2018 solo el 47,4% de los ocupados aportaba al sistema de pensiones y más de 20% de los ocupados vivía en la pobreza. Las mujeres, las jóvenes, los indígenas, los afro descendientes y los migrantes están sobrerrepresentados entre los trabajadores informales. las políticas públicas como bien plantea Pallares, debe realizarse, plantarse bajo tres cuestiones: ’Qué políticas desarrolla el Estado en los diferentes ámbitos de su actividad, cómo se elaboran y desarrollan y cómo se evalúan y cambian El ’analizar Qué hacen los gobiernos, Cómo y Por qué lo hacen y Qué Efecto produce’ Las políticas públicas son ’el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de agentes y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos ’ . Pallares agrega algunas consideraciones: 1) Las políticas públicas deben ser consideradas como un ’proceso decisional’. Es decir por un conjunto de decisiones que se llevan a cabo a lo largo de un plazo de tiempo. Estas decisiones normalmente tienen una secuencia racional. 2) Los casos de ’inacción’. ’Una política puede consistir también en lo que no se está haciendo’ 3) Para que una política pueda ser considerada como pública tiene que haber sido ’generada, o al menos procesada hasta cierto punto, en el marco de los procedimientos, instituciones y organizaciones gubernamentales’.



Las políticas públicas son las acciones o inacciones de gobierno, es el gobierno en acción, que busca la forma de dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad, como señala Chandler y Plano, se pueden entender como uso estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales. ’Las mismas se consideran como determinados flujos del régimen político hacia la sociedad’. ’Son concebidas como ’productos del sistema político’, no deben entenderse como partes exógenas del mismo, sino como constitutivas de las acciones o de los resultados de las actuaciones de los elementos formalmente institucionalizados del sistema político adscrito al ámbito del Estado’. Las políticas públicas son las acciones de gobierno, es el gobierno en acción, que busca la forma de dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad, como señala Chandler y Plano, se pueden entender como uso estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales. La velocidad del progreso ha sido notablemente distinta tanto a lo largo del tiempo como entre los países, y aunque quizá no seamos capaces de explicar toda esta variación, queda claro que las políticas gubernamentales han tenido su papel. El aprendizaje se ve afectado por el medio ambiente económico y social, y por la estructura de la economía, así como por las inversiones públicas y privadas dirigidas a la investigación y la educación. El hecho de que existan elevadas correlaciones respecto a los aumentos de la productividad entre las industrias, las empresas y las funciones al interior de las empresas sugiere que puede haber factores comunes (factores ambientales, inversiones públicas) que tienen efectos sistémicos o efectos indirectos importantes de un aprendiz/innovador



La política no es simplemente algo que requiera los conocimientos librescos y los doctorados en el extranjero, requiere la sensibilidad y la experiencia y el gran conocimiento de los hombres y sus ambiciones o sus capacidades, y eso, solamente se adquiere con el tiempo y una buena educación en el tema. Hoy, más que nunca, se ve este sentido en la política. Se demuestra que, como dicen en muchos lados: Si no hay pasión y cariño por los valores patrios, por lo que significan y deben ser, por supuesto que solamente se llega a ser un comerciante de recursos y fondos al mejor postor, pero esto no soluciona el grave problema del país que es la desocupación, la miseria, la educación, la salud, la habitación, solo es hacer como si vendiéramos cada ladrillo de la casa para sortear un problema mediático, y al final, quedarnos sin techo. Esta inexperta y ambiciosa generación de delincuentes de corrupción, colusión, de cuello blanco, el futuro no les importa, como tampoco les interesa e importa la soberanía ni el patriotismo, les encanta solamente el enriquecerse y cuidar los intereses de los que les sostienen y no los intereses del pueblo de México, por ello es importante que se renueven los cuadros que no funcionan y se reoriente la política, se deje el entreguismo qué están destruyendo a México. Este país se ha construido con la sangre y el sacrifico de muchas generaciones para que unos cuántos entreguistas y acelerados la destruyan y la vendan al mejor postor.



Los instrumentos que utilizan las instituciones de gobierno que elaboran políticas públicas, que vienen a ser instrumentos de acción de las políticas públicas. Dichos instrumentos son: ’Las normas jurídicas, los servicios, los recursos financieros y la persuasión’.



En primer lugar, las normas jurídicas, éstas, según señala Pallares, constituyen el único recurso propio y exclusivo del Estado. ’Es a través delas normas jurídicas que los poderes públicos autorizan y establecen las actividades que constituyen las políticas, y también, limitan la discrecionalidad en el actuar de los que la elaboran y ejecutan’.



En segundo lugar, los servicios de personal, elaborar las políticas requiere de servicios de personal, infraestructura humana, organizativa y de material. Son las distintas personas con grado de especialización que son utilizadas en la Administración Pública, y son las encargadas de elaborarlas políticas, la realización práctica, descansa sobre sus hombros. Como tercer instrumento, aparecen los recursos materiales, aquí se destacan principalmente los financieros. Para poder llevar a cabo las políticas públicas es necesario que la Administración tenga recursos, esta los obtiene en su mayoría del pago de impuestos que los ciudadanos hacen.



Sin recursos financieros, la Administración no podría realizar la inmensa mayoría de políticas que realiza. Un cuarto elemento, es la persuasión, este representa un instrumento efectivo muy importante, señala Pallares, ya que ’los ciudadanos consideran al gobierno como legítima expresión de la interpretación mayoritaria de los intereses generales de la sociedad’. Los recursos públicos para que son para gasto corriente o para políticas públicas de impacto social, a través de la historia de los gobiernos y sus características e desvió de recursos públicos, que no impactan al gran segmento de la población, por situación de esquemas de corrupción e impunidad, la falta de trasparencia, rendición de cuentas en un esquema de burocracia a falta de axiología y teológico. Todos los créditos que otorga la banca son para deuda pública productiva. Es decir, que tienen el propósito de generar mayores ingresos a los estados. Sin embargo, hay algunas entidades en donde no se invirtió en su totalidad para la deuda pública productiva’, el secretario de Hacienda; los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, así como gobernadores. Mara Torres - ’El único poder es la mente’ con Eduard Punset - Thinking ... https://youtu.be/zHRglczX2hM vía @YouTube