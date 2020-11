POLÍTICAS PÚBLICAS DE LOS ACTORES 1

¡DE TI DEPENDE ESE DERECHO SUBJETIVO CONTRA LOS GOBIERNOS INEFICIENTES Y SIMULADORES ¡

Los fundamentos teóricos de lo que se ha dado en llamar las perspectivas de las políticas públicas están íntimamente asociados con la teoría del Estado, con la ciencia política y con la teoría administrativa. El principal aporte de esta perspectiva es el de contribuir a una nueva dimensión de análisis que tradicionalmente ha sido descuidada, tanto por las teorías de origen liberal, como por las teorías de origen marxista. Con este enfoque se mira al Estado en acción, al Estado ejecutando cosas. Toda política pública hay dos dimensiones básicas: una temporal y otra de tipo espacial. La dimensión temporal, sitúa el asunto en un momento determinado y permite diferenciar la situación presentada con la de otro momento. Existe también una dimensión espacial porque las políticas públicas varían de un lugar a otro, no sólo por las condiciones propias de los distintos espacios, sino también porque esas condiciones espaciales implican comportamientos económicos, políticos y culturales.



El político ha sufrido indudablemente, un cambio radical: los viejos supuestos, las teorías tradicionales y las formas de análisis, acción y retroalimentación han perdido vigencia, frente a las nuevas dinámicas que orientan los destinos gubernamentales. ’Ha de considerarse que no hay cosa más difícil de emprender, ni de resultado más dudoso, ni de más arriesgado manejo que ser el primero en introducir nuevas disposiciones, porque el introductor tiene por enemigos a todos los que se benefician de las instituciones viejas, y por tibios defensores a todos aquellos que se beneficiarán de las nuevas: tibieza que procede en parte, de la incredulidad de los hombres, quienes no creen en ninguna cosa nueva hasta que la ratifica una experiencia firme.’Niccolo Machiavelli

La democracia participativa ha puesto en evidencia la ausencia de procesos formativos orientados a quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones políticas fundamentales y que contribuyan al progreso de la nación y de sus habitantes. Es fundamental que nuestros países exijan a sus gobernantes que respeten la normativa básica de la administración pública, en lo que se refiere a la profesionalización y capacitación de los administradores públicos, ajustándose al criterio de llamar a los más capaces y que cubran el perfil del puesto para el que fueron convocados. La certeza y la seguridad en la administración pública para que la ciudadanía y su bienestar general sean logrados. No podemos seguir errando en nuestras democracias dando crédito a la clase política que gobierna un país si no muestran capacidad para logra una visión de desarrollo idónea para generar seguridad estabilidad y coherencia en sus mandatos a través de la construcción y desarrollo de políticas públicas que generen planes y programas eficientes y eficaces para resolver los grandes problemas de los habitantes.



Las decisiones políticas, encaminadas a la política pública, deben ser, participativas, efectivas, legítimas, legales, de interés público, que garanticen y protejan el bienestar y la seguridad general de la sociedad. Se debe cumplir con los mandatos constitucionales de la mayoría de los países de la región latino americana, logrando su cometido de afirmar ’…la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública…’ tal como también lo establece la carta democrática iberoamericana, afirmando entonces que, para su efectividad, una de sus herramientas es la política pública tal como el autor lo establece. Dese luego que aquí convergen otra serie de elementos y ciencias para lograr la coherencia entre el gobierno y los elementos democráticos del Estado de Derecho en un país.



El esquema de Políticas Públicas, el sector social, muchas veces tratado como un ente amorfo, pero que tiene una enorme necesidad de ser integralmente contemplado y cuidadosamente evaluado. A fin de proporcionar un sistema de organizaciones independientes que gradualmente desarrollen su capacidad para actuar como tales. Sin embargo, no podemos negar que el perfil del sector público en las sociedades más desarrolladas con bases democráticas, está encaminado en una dirección. El conocimiento empírico sobre los problemas propios de una nación y la forma de abordarlos; de ahí que se podía ubicar a un gobernante como un estadista, o bien descalificarlo por las decisiones equívocas tomadas, que en la mayoría de las veces ocasionaban quebrantos políticos, económicos o sociales, dando lugar al desgaste en la acción de gobernar o al desencanto por parte del ciudadano.



Las Políticas Públicas y sus concurrencia multidisciplinaria que permite a quien tiene la delicada misión de decidir en la administración pública, tomar decisiones lo más cercanas a la realidad; le brinda la posibilidad de que la gobernabilidad y la acción democrática estén plenamente conjugadas. El término Política, en castellano, se refiere tanto al logro como al ejercicio del poder en una organización. Dentro de este orden de ideas, el proceso político constituye el conjunto de relaciones necesarias para alcanzar, mantener, incrementar, legitimar y ejercer el poder. Asimismo dentro del concepto de Estado, las decisiones de quienes detentan el poder están regidas por normas preestablecidas. A su vez, éstas originan otras normas de organización que orientan la relación y regulan el comportamiento de sus miembros y el de la misma organización con relación a las demás organizaciones.



No siempre el Estado puede enfrentarlos a todos por múltiples razones: falta de recursos, tiempo, circunstancias, presiones, interés, etc. El Estado entonces, enfrenta de manera prioritaria aquellos que socialmente obedecen a una mayor presión, o tienen una mayor incidencia. De ahí que sean problemas socialmente considerados. Así, de los problemas que existen en toda sociedad: inseguridad, agrarios, industriales, laborales, de falta de protección a la niñez, etc., sólo algunos de ellos dan el tránsito a ser problemas socialmente considerados.



Las políticas públicas son el mejor ejemplo dentro de la actividad politológica de explicación de las experiencias, los eventos y los mecanismos que estructuran la realidad. Lo anterior, nos obliga a adentrarnos, en qué es una política pública y cómo se construye y se implementa. Estos son los dos pasos básicos en lo referente al reconocimiento, por parte del planificador/evaluador, de la relación entre teoría, intervención y realidad. Asimismo, las políticas públicas son las herramientas que los politólogos poseen para transformar el mundo. La potencialidad y las debilidades de las políticas públicas, de los cursos de acción que –deliberados o no– implementan un gobierno y que intervienen la realidad transformándola de alguna manera.



La relación entre individuo y sociedad, entre agente y estructura. Los actores son básicamente de tipo político y/o de tipo social. Los de tipo político son fundamentalmente los partidos y los movimientos. Los actores de tipo social se relacionan con lo que se considera como movimientos sociales u organizaciones gremiales que pretenden mediante distintas estrategias presionar al Estado para que considere un determinado problema como político, es decir, de carácter general y formule propuestas en términos de política pública.



Las acciones a cualquier problema de un gremio, sea éste empresarial, de trabajadores, un movimiento social, etc., generalmente tiene propuestas sectoriales, particulares, privadas; la presión sobre el Estado busca que éste lo considere como importante, como asunto público y que formule respuestas en términos de políticas. Se da un tránsito, por así decirlo, de una situación subjetivamente existente, a una situación objetivamente considerada, precisamente por la intervención de actores en su definición y estructuración. Precisamente los actores políticos y/o sociales transforman un problema cualquiera, en problema relevante, en la medida en que se considera socialmente prioritario y por lo tanto el Estado tiene que entrar a ofrecer respuestas en términos de políticas.



Toda política pública tiene tres elementos fundamentales: uno de predicción, porque no es posible pensar que se tome una decisión sin tener un futuro deseado como referente. Cualquier arbitraje –aun personal– implica el que se espere lograr algo, y las políticas son eso: tratar de acercarse, mediante medidas administrativas, a un ideal de sociedad en cualquiera de los campos. El segundo elemento es la decisión ya que formular políticas no es otra cosa que decidir. De ahí que los que se preocupan por las políticas públicas con centren su atención en cómo se decide, cómo son los procedimientos para la toma de decisiones: quién o quiénes en última instancia ejercen influencia en la decisión; que elementos utilizan, etc. Implica escoger entre dos o más alternativas. Cuando no hay sino una sola, no hay decisión: ya está decidido ’a las acciónese de centralismo del poder en las áreas de los recursos emanados por la ley de ingresos e implementar el presupuesto de egresos’: por eso la decisión involucra dos procesos: uno de racionalidad y otro de voluntad. La política pública también implica acción. Esta es la gran diferencia entre el discurso y la política pública. Lo que caracteriza a la política, es el hecho de que ésta se ejecuta, se materializa o si se quiere, se concreta en acciones.