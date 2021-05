Pachuca de Soto, Hgo; 07 de mayo de 2021.



POLÍTICO QUE NO CUMPLE, DESTINADO A DESAPARECER: JUAN DE DIOS PONTIGO



Obligatorio regresar a las colonias por parte de diputados locales.



Hidalgo, con un gobernador que trabaja sin distingo de colores. Gloria Romero.



Juan de Dios Pontigo Loyola candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), junto con su compañero de fórmula, Juan Carlos Robles del Partido Acción Nacional (PAN) pertenecientes a la coalición Va por Hidalgo, quienes buscan llegar a la curul por el Distrito XIII Pachuca, siguen recorriendo las 171 colonias, barrios y fraccionamientos de la capital hidalguense.



En reunión con vecinos de la colonia Renacimiento, fueron acompañados por la panista y diputada federal, Gloria Romero León, compañera de fórmula de Benjamín Rico Moreno, quienes buscan llegar a la curul por el Distrito VI federal Pachuca, así mismo también estuvo presente Ricardo Gómez Moreno, líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la entidad.



En su discurso ante los vecinos, Juan de Dios Pontigo Loyola agradeció el acompañamiento tanto de la diputada federal, así como del líder estatal del PRD, quien comentó que una primera propuesta será, que cuando estén en la curul, propondrá para que se haga ley, el que todos los diputados que lleguen al Congreso Local, estén obligados a regresar a las colonias donde se está pidiendo el voto; el objetivo de esta propuesta es terminar con el ejercicio que solo se viene a pedir el apoyo en tiempo de campañas.



Mencionó que una segunda propuesta será la de trabajar para recuperar los más de 33 programas sociales que fueron borrados por el gobierno de Morena y que con esto han debilitado la economía familiar.

Así mismo, también legislará para regresar el abasto de medicamento que antes se tenía en los hospitales públicos. Informó que ya se trabajó con una lista de propuestas específicas las cuales fueron construidas a través del contacto ciudadano y que abarcan la salud, economía, seguridad, ecología y educación.



’Hoy, el político que no cumple está destinado a desaparecer, esa es la nueva dinámica y que afortunadamente para todos como sociedad nos conviene. Me he preparado por más de 25 años estudiando y 30 años en el ejercicio político de estar trabajando, se me ha dado la gran oportunidad de estar aquí y no quiero desaparecer, quiero trascender’, afirmó.



En su oportunidad, la diputada federal Gloria Romero destacó que en Hidalgo hay un gobernador que trabaja sin distingo de colores, les mencionó que ella realizó un programa de iluminación para reforzar la seguridad, encontrando una respuesta positiva en el mandatario, el cual lo apoyo con más de 4 mil lámparas de fachada suburbana.



Mencionó que estas acciones fueron llevadas a varios municipios y nunca se les pidió a los beneficiarios, credenciales de elector, ’es así como se debe de trabajar en un programa de gobierno’.



Coincidió con el candidato Juan de Dios Pontigo Loyola, quien preguntó a los vecinos de la colonia que si alguien había visto a los diputados actuales de Morena, donde todos respondieron que ¡no! También cuestionó a los habitantes preguntándoles, si piensan que regresaran alguna vez, cuando nunca lo hicieron en tres años.



Abonó que se deben defender los intereses de las personas y no los intereses de un grupo, mencionó que sigue sin entender cómo es que los diputados de Morena votaron para que llegaran menos recursos económicos al estado. Hizo un llamado para que el próximo 6 de junio se vote por la coalición del PRI, PAN, PRD y Encuentro Social Hidalgo (PESH) que encabeza en este distrito Juan de Dios Pontigo Loyola.



Por último, Ricardo Gómez criticó a la mayoría legislativa en el poder, por no ver que están perjudicando al pueblo mexicano de fondo, más que a los partidos políticos por desaparecer programas como el Seguro Popular, Prospera y muchos más que fortalecían un entorno social y bienestar familiar.