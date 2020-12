¿Políticos, administradores o expertos?

Desde hace muchos años se desató la polémica en torno a los nombramientos que se hacen en el gabinete presidencial, por parte del Ejecutivo en turno.



Se cuestiona la falta de experiencia en las áreas en las que son designados y si no cuentan con la licenciatura cercana a las necesidades de la dependencia se pone el grito en el cielo.



Creemos que para ser titular de alguna dependencia no se requiere la especialidad en la materia, algo que casi nunca concuerda con los nombramientos, excepción hecha de donde es requisito contar con la licenciatura adecuada.



Ese requisito que se cumple en la ahora Fiscalía General de la República, en los nombramientos de ministros y magistrados del Poder Judicial, así como en los mandos militares del país, no se hace en otros terrenos, donde se recurre a políticos y administradores sin importar sus cualidades.



Uno de los nombramientos más criticados fue el del ingeniero agrónomo, Octavio Romero Oropeza como director de Pemex, aunque los que le antecedieron en el cargo distan mucho de haber sido ingenieros petroleros o geólogos o alguna otra profesión vinculada al sector. Por ahí desfilaron abogados, contadores, economistas, administradores y todo tipo de personajes, siendo Jorge Díaz Serrano el mayor experto que asumió el cargo, dejando un saldo desastroso al ser relevado del cargo.



Otra área en la que se requiere, supuestamente, un especialista en el tema, es la Secretaría de Salud, por la que han desfilado, además de médicos, abogados y hasta economistas en el largo recorrido de la institución. El Seguro Social no es menos en ese terreno y en sus oficinas despacharon casi todas los profesionistas, economistas y abogados, principalmente, y hasta algún médico extraviado (Morones Prieto).



En Relaciones Exteriores no todos han sido internacionalistas y el reciente caso de Marcelo Ebrard da cuenta de ello, ya que, aunque Marcelo es licenciado en Relaciones Internacionales, sus actividades estuvieron en diversos ámbitos, hasta que ocupó la titularidad de la actual dependencia. Su antecesor, Luis Videgaray Caso, tampoco se encontraba vinculado con la política exterior y hasta acuño la fallida frase de ’vengo a aprender’.



Por la secretaría de Comunicaciones y Transportes han pasado una serie de personajes sin vinculación alguna con la ingeniería y tampoco nadie se indignó por los nombramientos de Emilio Gamboa (Relaciones Industriales), Guillermo Ortiz, Carlos Ruiz Sacristán y Gerardo Ruiz Esparza, economistas y abogado.



Es cierto que en el caso de la secretaría de Economía (antes de Comercio) han pasado principalmente economistas, pero también lo han hecho ingenieros como Gerardo Ruiz Mateos y contadores como Sergio García de Alba, ya que en ambos casos traían un brochazo relacionado con la materia.



Tatiana Clouthier Carrillo, es cierto que es licenciada en lengua inglesa, pero también cuenta con una maestría en administración pública y además de todo, como sus antecesores, es una política de tiempo completo.



Y es que los personajes que son designados en las distintas áreas son más que nada políticos y administradores de dichas dependencias, por lo que en la mayoría de los casos pueden con las tareas que le son asignadas.



Claro que en algunos casos han existido fallas garrafales, pero igual las cometen los supuestos expertos que los bisoños aprendices y para están las leyes de responsabilidad y del servicio público que sirven para ajustarles cuentas.



Por eso, la pregunta sigue siendo, conocedores de la materia, políticos o administradores los encargados de las distintas áreas.



Conforme se acercan los tiempos de las campañas políticas se advierte lejana la equidad de género que pregonan las autoridades electorales para los casos de las gubernaturas y que varios partidos políticos impugnaron ante el Tribunal Electoral.



Son pocos los estados en los que candidatas participantes puedan tener alguna posibilidad de triunfo, mientras que en otros miembros de su propio partido intentan saltarse el trámite, cerrándoles la puerta a las mujeres contendientes.



Veremos en qué termina este capítulo que representa un reto para las autoridades electorales.



En Tabasco, la disputa por el ayuntamiento de Centro (Villahermosa) se torna interesante, ante la posibilidad de que dos ex gobernadores priistas compitan por la misma nominación. Se trata de Manuel Andrade y Andrés Rafael Granier, habrá que ver si alguno lo consigue y si los ciudadanos guardan memoria de su gestión.



