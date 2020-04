Políticos se niegan a reconocer más casos

Frenan pruebas suficientes, ni insumos

Enfermos, sin recursos, son abandonados

Cerrará Estados Unidos la frontera con México

Primer muerto, larga cadena de maltratos





La enfermedad es el tirano más temible

Albert Camus (1913-1960) Escritor francés







Las políticas públicas no darse el lujo de descuidar la salud de los mexicanos. Para que sirve que le regalen dinero a la gente si uno muere por una epidemia como el Covid19. El valor, el derecho humano fundamental, es la vida.



No podemos dejar de criticar las deficiencias en la administración pública en el tratamiento de la pandemia. Los hospitales públicos no atienden adecuadamente a los pacientes sospechosos de coronavirus. Además, por instrucciones de la Secretaría de Salud, prohibieron a laboratorios particulares aplicar pruebas del Covid19, sin ninguna explicación.



Estos dos aspectos, lleva a la conclusión que el gobierno quiere ocultar el número de enfermos confirmados, que tendrían un incremento brutal y los servicios hospitalarios, que se encuentran colapsados por otro tipo de enfermedades, estarían saturados y provocarían pánico.



Al mismo tiempo, el frenar la aplicación de pruebas del Covid19, impide conocer el número exacto de enfermos. Esto, le pegaría al gobierno en varias aristas: en lo económico, ya que varios países cerrarían automáticamente el paso a mexicanos, al tiempo que Estados Unidos, frenaría todo trato comercial con el país. Por si fuera poco, obligaría a pasar a otra fase la atención a l pandemia, lo que afecta la imagen de este gobierno.



Ya está planteado el cierre de la frontera entre Estados Unidos y México. Una decisión unilateral de nuestros vecinos del norte.



Más enfermos, mas obligaciones de inversión en infraestructura médica.



Es criminal que se frene la aplicación de pruebas en instituciones privadas. El gobierno no debe impedir que se realicen ese tipo de pruebas. La vida de los mexicanos no puede estar en la imagen de un burócrata.



PODEROSOS CABALLEROS: El primer muerto por Covid19, le quitó el antifaz del sistema médico nacional. Un hombre de 41 años, llegó al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, con problemas respiratorios y todos los síntomas de la pandemia y no lo querían recibir. Al final de cuentas, los familiares tuvieron que comprar los medicamentos fuera de la institución. Los insumos para su tratamiento, también. Bueno, hasta la ropa. Murió, después de 2 días de hospitalización. Lo peor del caos es que entregaron el cadáver a los padres, seguramente mayores de 60 años. Está en una casa. Ahí llegó el féretro sellado y nadie los ha apoyado para enterrarlo. Irresponsable manejo de la enfermedad hasta el último nivel, que es un deceso. *** En los momentos que México requiere con urgencia capital fresco por la inmovilidad de la economía, se observan buenas expectativas en el sector minero. Empresas mineras con presencia en México planean invertir un poco más de 200 millones de dólares en 2020, tan sólo en exploración, ante las expectativas de analistas de que se recuperarán los precios de metales, como el oro y la plata. La empresa Torex Gold planea una inversión en un programa de exploraciones confirmatorias de alrededor de 13 millones de dólares en su proyecto Media Luna, adyacente a su mina El Limón-Guajes, en el estado de Guerrero. En tanto, la empresa Fresnillo planea destinar recursos por entre 135 millones y 140 millones de dólares a varios destinos, pero la mayor parte de estos recursos se canalizará a México y en menor medida a Chile y Perú, en donde también tiene operaciones. Por lo que respecta, a otra empresa importante, First Majestic Silver, la inversión será de poco más de 28 millones de dólares, de los cuales 10.4 millones se destinarán a la mina San Dimas y 5 millones para el yacimiento a Santa Elena y el resto a otros proyectos. Pan American Silver proyecta inversiones de entre 37 y 39.5 millones de dólares en las minas Dolores y la Colorada, en México, pero también en otros activos de plata y oro en Perú, Argentina, Bolivia, Canadá y Guatemala. Las inversiones en exploración son vitales para el desarrollo de nuevos proyectos y pueden incrementarse por parte de otras empresas que pueden dar a conocer sus expectativas en los próximos días.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Novecientas veintiún personas con discapacidad y 2,428 adultos mayores fueron contratados para laborar en tiendas y centros de distribución OXXO, así como en estaciones de servicio OXXO GAS, durante 2019. Estas acciones se llevaron a cabo como parte del programa de inclusión laboral que promueve FEMSA, que preside José Antonio Fernández, para la integración de personas con discapacidad y adultos mayores en igualdad de oportunidad.







