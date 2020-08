Políticos y narcos, detrás de asesinatos de periodistas

• Opina Obispo Salvador Rangel Mendoza sobre crimen de Pablo Morrugares



• SNRP exige justicia y alto a impunidad de homicidios contra comunicadores



El obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Guerrero, Salvador Rangel Mendoza, al opinar sobre el asesinato de Pablo Morrugares, aseveró que políticos y narcos están tras los atentados contra periodistas.



De acuerdo a un boletín de prensa del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), el religioso sostiene que los crímenes de comunicadores en México, comúnmente, se cometen desde el poder político y el narcotráfico.



Aseveró que, ’México es el segundo país (en el mundo) en donde están matando más periodistas, todavía hay mucho en el poder político o en el narcotráfico, que hace mucho mal a los periodistas porque cuando no están de acuerdo con ellos los desaparecen’, deploró el jerarca católico.



SNRP exige justicia



El SNRP de México, exigió a las autoridades federales, bajo cuya protección se encontraba el periodista, y a las estatales una explicación de los hechos, el pronto esclarecimiento de este asesinato y las indagatorias inmediatas para identificar a los responsables intelectuales y materiales de los hechos, con el fin de que este crimen en contra un comunicador no quede impune, como lo están centenares de homicidios anteriores.



Con el asesinato de Pablo Morrugares, señala, suman cinco los trabajadores de los medios de comunicación asesinados en lo que va del 2020: Fidel Ávila Gómez, Mireya Ulloa Valencia, María Elena Ferral Hernández, Víctor Fernando Álvarez Chávez y Jorge Miguel Armenta Ávalos, cuatro de ellos registrados durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus y dos ocurridos en el estado de Guerrero.



Apunta que en año y medio de gestión de Andrés Manuel López Obrador, como presidente de México, han sido asesinados al menos 16 trabajadores de los medios de comunicación, casi un periodista muerto por mes. ’La mayoría de ellos se encuentran impunes’, recrimina.



Menciona el SNRP que de acuerdo a narraciones de los testigos presenciales, en los primeros minutos de este domingo se reportaron detonaciones de arma de fuego en la calle de Aldama, frente a una gasolinera, a unos metros del conocido ’OXXO Fresa’, por lo que al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y Estatal, así como la Guardia Nacional, quienes localizaron dentro del establecimiento conocido como ’Búfalos’ a dos hombres que habían sido atacados a balazos, por lo que solicitaron el apoyo de la Cruz Roja Mexicana.



Al llegar los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y revisar a los hombres se dieron cuenta que ya no contaban con signos vitales.



Más tarde, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), al realizar las diligencias correspondientes localizaron al menos 50 casquillos percutidos de armas de grueso calibre como R-15. Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado integró la carpeta de investigación 1206038030000921020820.



El director de la página PM Noticias, Pablo Morrugares Parraguirre, acribillado a balazos junto con su escolta, el policía estatal Roberto ’N’, en los primeros minutos de este domingo, cuando cenaba al interior de un establecimiento comercial, en la calle de Aldama, municipio de Iguala, Guerrero (Sureste de México) era pionero del periodismo digital y las transmisiones en vivo de nota roja en esta entidad.



Tenía asignado un elemento policiaco local que lo custodiaba, tras las amenazas que había recibido de manera reciente, a través de un video que circuló en redes sociales.



Cabe destacar que Morrugares Parraguirre, contaba con medidas cautelares de protección implementadas por el Mecanismo de Protección para Defensores de derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.



Y en el mes de abril del año 2016, sufrió un atentado armado cuando se desplazaba a bordo de un automóvil marca Chevrolet, tipo Chevy, del cual salió ileso.