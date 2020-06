Politiquería ante la pandemia

Un movimiento de nueve gobernadores panistas y dos que tres más inconformes con las decisiones federales, han tomado como bandera la grave crisis sanitaria por la que atraviesa el país, y el mundo, para tomar posiciones con vistas a las elecciones del 2021 en que se renovará el Congreso de la Unión, gubernaturas y ayuntamientos en el país.

Nada tiene de extraño que los partidos y dirigentes sociales busquen ocupar los cargos en disputa, pero sí es condenable que, lejos de destinar los recursos y los esfuerzos oficiales hacia la atención de los sectores más vulnerables, se enfoquen a crear disputas ya no por los cargos que están en puja, sino por fraccionar la República y debilitar las instituciones.

Y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador definió la alianza de gobernadores panistas como un movimiento de vil politiquería, sí hay intentonas –siempre las ha habido-, de grupos políticos o económicos del norte y del sur de la República en pretender dividir al país o, cuando menos, sacar más raja de los recursos públicos.

En tiempos normales puede justificarse las aspiraciones de regiones, partidos o movimientos políticos tendientes a mejorar las condiciones de vida de los habitantes, pero hay que recordar que existen tiempos y mecanismos institucionales para canalizar esas inquietudes para no crear división en el país y enfocarse, en esta ocasión, hacia las dos crisis: sanitaria y económica.

TURBULENCIAS

Amenaza nuevo virus hindú

Considerado más letal que covid-19, la Dirección de Epidemiología de la secretaria de Salud a cargo de José Luis Alomía Zegarra confirmó que este lunes a las 17:00 horas se enteraron de la existencia del nuevo virus Nipah UnI que ha cobrado 18 víctimas en la India y esperan confirmación de su existencia a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por lo que estarán atentos a su evolución…Nuestras sentidas condolencias a la familia de nuestro amigo Luis Martínez Cervantes y su esposa Lety Hernández, que fallecieron en Oaxaca, un matrimonio ampliamente conocido en la capital oaxaqueña. Lety era hija del legendario periodista Benito García Hernández y cuyo hijo del mismo nombre es destacado biólogo y dirigente sindical en la UABJO…En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, la Secretaría de Bienestar encargada de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores recalcó la importancia de respetar y hacer valer los derechos de este sector de la población, para que tengan acceso a una vida libre de violencia y discriminación, resaltó que deben recibir trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial; derecho a la salud, alimentación, familia, educación, trabajo digno y bien remunerado, así como asistencia social. tienen derecho a asociarse y participar en procesos productivos de educación y capacitación en su comunidad; a denunciar todo hecho acto u omisión que viole sus derechos; atención preferente en establecimientos públicos y privados que presten servicio al público, además de contar con asientos preferentes en los servicios de autotransporte. Actualmente reciben la pensión que otorga el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, 8 millones 46 mil 782 adultos mayores, de los cuales 4 millones 492 mil 176 son mujeres y 3 millones 554 mil 606 son hombres; 1 millón 946 mil 31 habitan en zonas urbanas mientras en urbanas 6 millones 100 mil 751…Se espera que el llamado del Premio Nobel Mario Molina a mandatarios a usar cubrebocas como una forma de evitar la propagación del virus no sea echado en saco roto…

