Polleros aprietan pescuezo de amas de casa

Ciudad Nezahualcóyotl.- A parte de la pandemia, de la falta de empleo para algunas personas y reducción de salarios en otras, lo que es otro problema más, empresas dedicadas a la venta de pollo caliente y frío como: Tyson, Pilgrims, San Marcos, solo por mencionar algunas han incrementado el costo del pollo hasta en 40 pesos arriba de su precio.



Las pollerías han alzado la voz ya que ante el alto costo en el que consiguen el pollo, tiene que subir sus precios afectando el bolsillo del ama de casa en esta crísis.



Los propietarios de pollerías, aseguran que no hay motivo para subir el precio del pollo y es que aseguraron con este aumento tan abusivo no les queda otra que incrementar el precio hasta 40 pesos más para poder salir adelante asegurando que la ganancia es mínima para toda la talacha que se tiene que hacer e inclusive no alcanza para pagar a personal pues aseguran no sale.

Por este medio, amas de casa y polleros hacen un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor para que ponga orden al precio del pollo y deje de existir este abuso por parte de las empresas dedicadas a vender pollo y con ello apoyar la economía por un lado del ama de casa y por otro también cuidar las de quienes se dedican al ramo. Sobretodo, en este problema que es ageno a todos.