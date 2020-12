Polo Domínguez, líder del Congreso de Nayarit, renuncia al PAN

Por Norma Cardoso/Lulú Mercado



Este lunes, el líder del Congreso de Nayarit, Leopoldo Domínguez González, renunció al Partido Acción Nacional, ’luego de una militancia de veinte años de trabajo, de entrega, de esfuerzo y también de satisfacciones, también de triunfos y de fracasos’, dijo.



Asimismo, la diputada Rosa Mirna Mora Romano, el diputado Heriberto Castañeda Ulloa, el diputado Javier Hiram Mercado Zamora, han decidido separarse del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.



Con ellos, también el diputado Eduardo Lugo López, la diputada Margarita Morán y la diputada Ma. de la Luz Verdín, se separan del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD).



Es así que ’junto con el diputado Pedro Roberto Pérez Gómez, y el diputado Ignacio Langarica Ávalos hasta este momento representante parlamentario del Partido Nueva Alianza, hemos presentado ante el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado una solicitud para sumarnos al nuevo grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza’, sostuvo Polo Domínguez.



Comentó el líder del Congreso, que ’en el seno del Comité Directivo Estatal del PRD y del PAN, también mis compañeros y yo hemos presentado la renuncia a la militancia formal de estos partidos, esto derivado de las diferentes actitudes de nuestras dirigencias que no han abonado al trabajo que se hace al interior y al exterior de estas fuerzas políticas fructifique en resultados y en beneficios para la población’.



Jesús Rafael Méndez, Coordinador Nacional de Fuerza Turquesa, quien estuvo acompañando a los legisladores nayaritas ante la prensa, mencionó que las y los diputados tomaron una decisión valiente, para adherirse a fuerza turquesa, lo cual fue a base de una serie de pláticas donde se han tenido cosas en común sobre todo un proyecto de trabajo de gobierno para Nayarit. ’este maravilloso estado merece oportunidades para todos los nayaritas y creo que aquí está esa oportunidad este frente que hoy se adhiere como fuerza turquesa, que es para un futuro muy promisorio para ustedes’.



Uno de las causas que dio a conocer Polo Domínguez para renunciar al partido fue: ’creo que no merecemos el trato que se nos está dando por parte de la dirigencia nacional y de la dirigencia estatal. Hay un acuerdo firmado por Marko Cortés, por el dirigente estatal Juan Guerrero, y por los cuatro que aspirábamos a ser candidato al gobierno del estado. Ese acuerdo lo invalidan de manera unilateral y me parece que no solo es una falta de respeto a los cuatros aspirantes, sino es una falta de militancia y a la ciudadanía’.



’Lo anterior, fue la gota que derramó el vaso, - dijo Polo- que no es la primera vez que sucede, no es la primera vez que tenemos evidencia de sobra, el PAN está secuestrado por un grupo de gentes que solo ambicionan al poder’.



También informó que los nuevos cambios: Nueva Alianza quedaría con 9 diputados, quedando como grupo mayoritario; en segundo lugar, sería el PRI con 7; el PAN, quedaría con 6; Morena quedaría con 3; Partido del Trabajo con 2 y Movimiento Ciudadano con uno.