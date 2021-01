‘Ponchan’ legisladores a AMLO por asignar dinero del pueblo a estadio de beisbol

+La oposición reaccionó en contra de este hecho y reprobó malgastar recursos públicos en medio de una pandemia



+Califica de ’vergonzosa’, ’inhumana’ y ’antiética’ la medida ante el flagelo del Covid 19 que ha dejado más de 134 mil decesos



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Calificándolo de ’vergonzoso’, ’inhumano’ y ’antiético’, en medio de la mortandad por la pandemia de Covid 19, legisladores y partidos de oposición condenaron que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), destine 89 millones de pesos al estadio de beisbol «Luis Ansaldo Arroyo», donde juegan Guacamayas de Palenque, Chiapas, propiedad de Pío, hermano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.



Horas después de difundirse una investigación periodística de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), donde se reveló que dicho inmueble se remodelará con dinero del pueblo, la oposición reaccionó virulenta en contra de dicha restauración y consideró que es oprobioso para la ciudadanía que el Gobierno federal malgaste los recursos públicos en medio de una pandemia que ha dejado más de 134 mil decesos.



En su oportunidad el Partido Revolucionario Institucional manifestó desde su cuenta de Twitter que los del Gobierno federal con este gasto, ’se han olvidado del campo, de los trabajadores, de la educación, las mujeres y el sector salud.’



Y agregó que ’en el México que vivimos el día de hoy, ese recurso podría salvar vidas. Pero estas –remodelar un estadio de beisbol– son las prioridades del Partido Morena.’



El dirigente del Partido Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, sugirió en conferencia de prensa:



’Mejor esos recursos debería cuidarlos y apoyar a los restauranteros que están en la quiebra o comprar vacunas; el problema es que se malgastan los recursos. Nos recuerda esa frase de que ‘quiebre quien deba de quebrar’’.



El coordinador de los senadores panistas, Erandi Bermúdez dijo que ’según López Obrador no hay dinero para insumos médicos ni para apoyar a pequeños y medianos comercios. Pero sí hay unos cuantos milloncitos para un estadio de beisbol que administra el corrupto de su hermano Pío López Obrador. ¡Con razón les da tanto miedo rendir cuentas!’.



El exdirigente perredista, Fernando Belauzarán, calificó este hecho de ’vergonzoso’, mientras, enfatizó, que el presidente asegura que no hay dinero para mantener a los organismos autónomos como el INAI, ’pero le remodela el estadio de beisbol a su hermano Pío’.



El exsecretario del Trabajo, Javier Lozano manifestó, ’no hay lana para el mantenimiento del metro de la Ciudad de México, pero qué tal para el estadio de beisbol’.



De acuerdo con la investigación de MCCI, este 11 de enero, SEDATU asignó un contrato por 89 millones de pesos a la empresa Alz Construcciones SA DE CV.



Por su parte, la senadora Kenia López Rabadán presentará punto de acuerdo de urgente resolución para que los recursos destinados a la renovación de ese estadio de pelota, se reasignen a servicios de salud que atienden a pacientes con Covid-19, ante la urgencia sanitaria de contagios y hospitalizaciones que han aumentado dramáticamente en el país.



’Es inhumano y antiético. Hoy millones de mexicanos no tienen empleo. No hay dinero para equipar hospitales ni medicamentos para los niños con cáncer. Pero López Obrador gasta 89 millones de pesos para el estadio de beisbol de su hermano Pío López Obrador’, acusó la legisladora.



’Son… para nuevas tribunas, palcos, vestidores con regaderas, etcétera. Cuando hacen falta camas, respiradores, ayuda a los médicos y enfermeras que están trabajando sin descanso’, argumentó.



México, subrayó, es considerado una de las peores naciones en el manejo de la emergencia sanitaria por el Covid-19.



Detalló que México es el cuarto lugar en defunciones en el mundo al sumar 134 mil 368 personas fallecidas, el séptimo lugar en mortalidad –100.8 decesos por cada 100 mil habitantes-.



Y, puntualizó:



’Este gobierno inhumano da prioridad al beisbol.’



También expuso que la inversión que se ha hecho para la infraestructura hospitalaria ha sido «brutalmente baja», y dijo:



’Es una vergüenza que ante la situación que vivimos por la pandemia, el gobierno de México sólo haya destinado el 2.5 por ciento del PIB’. Países como Alemania, Japón y Francia, destinaron casi el 10 por ciento de su PIB, contrastó.



Las familias mexicanas, advirtió, están viviendo tres crisis. ’No tienen dinero en sus bolsillos debido a la crisis económica, la inseguridad ha ido en incremento y la pandemia no ha sido tratada con responsabilidad por parte de este gobierno.’



Por ello, agregó, ’es necesario que este Congreso de la Unión acompañe los temas prioritarios para los mexicanos y se reasigne lo que se pretende dar al beisbol para ayudar al sistema de salud y se priorice la vida de los mexicanos.’



Simbólicamente acabaron ponchando a AMLO.



(Con información del diario El Sol de México y el portal del pan.senado.gob.mx)