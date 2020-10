Poncho Herrera envía mensaje a ex compañeros de RBD por reencuentro

No se puede hablar de RBD sin Poncho Herrera, quien fue uno de los protagonista de la historia y vivió un apasionado romance juvenil a lado de Anahí. Pero tal parece que dicho proyecto ya forma parte del pasado del actor, pues en esta ocasión no será parte del reencuentro de la agrupación.



Por medio de su cuenta de Twitter, Poncho Herrera publicó un mensaje dedicado a Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann, quienes realizarán un show virtual llamado "Ser o parecer", que se llevará a cabo el próximo 26 de diciembre.



La agrupación RBD se formó a la par de la telenovela "Rebelde" que inició en 2004 y desde ese momento los actores y cantantes Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez, Alfonso Herrera, Dulce María y Christopher Uckermann comenzaron a crear un fenómeno que rebasó fronteras. Por lo que tras 12 años de ausencia deciden reunirse para presentar un show único.



Pero Poncho Herrera no será el único que no formará parte del reencuentro, pues la cantante y actriz Dulce María también afirmó que no será parte de este show virtual, ya que actualmente se encuentra embarazada y posiblemente su hijo nazca entre diciembre y enero, por lo que no le será posible asistir.



"Después de 12 años, otra vez juntos en la unión virtual global #RBDisBack #SerOParecer2020 Boletos a la venta el 04 de Octubre", escribió Anahí en su cuenta de Instagram.