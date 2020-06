Pondrán en "cuarentena" a Jala, Nayarit por 14 días

Ciudadanos del municipio de Jala, como maestros, padres y madres de familia y jóvenes, enviaron un mensaje al gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, para que voltee a ver ese lugar, pues los casos de coronavirus continúan al alza y fue este lunes cuando se trasladó a ese lugar para poner en marcha acciones para reducir los casos de coronavirus.



’Desgraciadamente, lo que comentamos hace tres meses, pues se llegó el día, que no queríamos que llegara, nosotros estuvimos advirtiendo a nivel estatal; sé que es duro, sé que es difícil, pero nuestra responsabilidad del gobierno del estado, con las fuerzas armadas aquí presentes y gobierno municipal, no nos vamos a echar para atrás’, dijo el gobernador.



El mandatario estatal acompañado por el Ejército mexicano, la policía estatal, la guardia nacional y del DIF estatal, dijo que ’vamos a agarrar el toro por los cuernos, y aquí estamos ante la petición de los ciudadanos de Jala y Jomulco; hemos venido a apoyar a resguardar a la ciudadanía’



Explicó Echevarría García, que el DIF estatal, trae despensa porque ’ahora sí nos vamos a ’encuarentenar’, se va a ’encuarentenar la zona de Jala, traen despensas, donde le voy a pedir al presidente municipal de Jala que nos ayude a entregárselo a las personas que realmente lo necesitan, a que las personas que viven el día, para que no les haga falta el sustento a su casa’.



El municipio de Jala va a entrar en ’cuarentena’ catorce días, ’por que vamos a salvar vidas, ya lo he dicho el costo político lo voy asumir yo, y desde ahorita repruebo a aquella persona o personas que utilicen la pandemia, donde se están perdiendo vidas, para tratar de promoverse electoralmente, eso está reprobado en Jala y en todo el estado de Nayarit, ahorita tenemos que hacer equipo única y exclusivamente para salvar vidas’, argumentó el gobernador.



Ante este anuncio, hubo algunos representantes de la ciudadanía que rechazaron que se volviera al confinamiento, y solicitaron que se les dotará de un médico en Jomulco, porque enfermeras si tienen; pidieron, asimismo, que no se cierre la economía porque afectaría a toda esa zona.



Se pondrán unos comedores comunitarios, ’para que aquellas personas que realmente ocupen y que vivan al día tengan algo que echarle a su pancita, porque nos vamos a ’encuarentenarlos’ 14 días, porque vamos a salvar vidas’, explicó Echevarría García.



Señaló el mandatario su preocupación por las muertes en Jala ’las 21 muertes registradas en un municipio con menos del 2% de la población de Nayarit, con preocupantes. Esta cifra coloca a Jala como el segundo lugar con mayor letalidad. Esto ha obligado al Ayuntamiento y a la ciudadanía a tomar medidas contundentes, que vamos a respalda. Como lo dije asumiré los costos políticos con el único objetivo de salvar vidas’.