Pone en marcha Adela Román ’Trabajo Comunitario para Cooperativas Pesqueras 2020’

En beneficio de cinco mil familias y como parte del plan de acción "Acapulco Saldrá Adelante", instrumentado para reactivar la economía, la presidenta municipal Adela Román Ocampo puso en marcha este sábado el programa "Trabajo Comunitario para Cooperativas Pesqueras 2020".



La cancha de usos múltiples de San Pedro las Playas fue el escenario donde la alcaldesa reafirmó su compromiso de impulsar las actividades primarias, para contrarrestar la recesión económica, que ha paralizado la productividad, por la emergencia de salud por COVID-19.



En su mensaje ante 15 representantes de Federaciones y Sociedades Cooperativas de Pescadores, la Ejecutiva Municipal dijo que "este es un Ayuntamiento muy comprometido; desde que llegamos (a la administración pública) hemos actuado con la responsabilidad que implica gobernar el municipio más poblado del estado de Guerrero’.



Destacó que el programa de ’Trabajo Comunitario para Cooperativas Pesqueras’ se hizo pensando en ayudar a quienes forman parte del sector, cuyo oficio es considerado esencial en estos momentos que enfrentamos por la pandemia del nuevo Coronavirus, por ello no está prohibida la pesca ribereña, trabajo que será impulsado en beneficio de cinco mil familias.



Román Ocampo hizo un llamado a los presentes para compartirlo con sus familias, a manera de concientizar al mayor número de personas posibles para que no salgan a la calle a hacer vida social, ante la problemática que se tiene por la escalada de contagios de COVID-19, situación que ha saturado la demanda hospitalaria y en estos momentos no se cuenta con camas para atender a los enfermos.



A su vez, el secretario de Planeación y Desarrollo Económico, René Vargas Pineda, expresó que en seguimiento a la política del gobierno y atendiendo a los problemas económicos que genera el Coronavirus, Adela Román "está administrando adecuadamente esta crisis, se están diseñando los programas de acuerdo a los protocolos y de acuerdo también a las fases que estamos viviendo de la pandemia", dijo.



El representante de la Federación Regional de Auténticas Cooperativas Pesqueras y Turísticas de Pueblos Ribereños de la Laguna de Tres Palos, Margarito López Victoriano, agradeció el respaldo que han recibido del Gobierno Municipal, a pesar de la contingencia.



A su vez, el representante de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras y Acuícolas del Estado de Guerrero ’Palabras de México’, Arturo Villanueva Campos, hizo patente su gratitud a Román Ocampo por aterrizar este programa de empleo temporal que les permitirá llevar sustento a sus casas.



Al final del arranque del programa, la presidenta municipal, Adela Román Ocampo escuchó otras inquietudes de los pesqueros, quienes además celebraron el apoyo recibido a través de una cocina comunitaria, donde reciben alimentos calientes unas 800 familias diariamente.