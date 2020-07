Pone en marcha Javier Solorio programa de apoyo a comerciantes

Uno de los sectores que resultaron más afectados por la pandemia originada por el coronavirus, fueron los comerciantes que atienden de primera mano al turista, por ello el síndico del ayuntamiento de Acapulco, Javier Solorio Almazán, puso en marcha el programa de apoyo para ayudar a artesanos y trabajadores.



La mañana de este viernes, Solorio Almazán se reunión con artesanos de la plaza Politécnica donde hizo entrega de un apoyo económico de 500 pesos a cada persona, en el lugar se apoyo a 70 comerciantes de dos diferentes colectivos.



’Lo que hacemos es apoyar principalmente a los sectores que han sido afectados, todos han sido afectados, pero hoy en especial a los que viven del turismo, lo que vamos hacer es dar el apoyo directo a la gente, es el apoyo de la gestión pero como yo comente hace unos meses, ese dinero ya no pasa por la sindicatura, ahora la contraloría municipal verifica que esto se haga así’, destaco Solorio Almazán.



En el mercado el ’Pueblito’, fueron beneficiados 35 trabajadores, ahí destacaron que el apoyo que está brindando Javier Solorio les llego como caída del cielo, pues con los comercios cerrados por el confinamiento no han tenido ingresos y sus familias necesitan el sustento y hoy alguien se acordó de ellos.



El síndico porteño destaco que este es el inicio de un programa que busca apoyar directamente a diferentes sectores cada mes, donde se abarcará pescadores, y prestadores de servicios.



’Mensualmente se apoyaran a 280 familias con este programa, será todo lo que resta la administración’, añadió el Síndico.



Solorio Almazán comento que antes de la pandemia, Acapulco tenía indicadores adversos ’el indicador más grande es el de pobreza, que hizo el coronavirus, pues ahondar en estas diferencias sociales, lo que hizo es hacer más grande esta brecha, pero la solución es que hoy todos tenemos que ayudar para que el barco no se vaya a hundir’, finalizó.