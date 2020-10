Ponen en operación dos pozos nuevos para dotar de agua a 100 mil vecinos de Ecatepec

Ecatepec, Méx., a 8 de octubre del 2020.- El gobierno municipal puso en servicio los pozos Cuitláhuac, ubicado en Ciudad Cuauhtémoc, y Bicentenario, localizado en el deportivo del mismo nombre de la colonia Carlos Hank González, que son los primeros perforados totalmente por la actual administración local.



El pozo Cuitláhuac produce 38 litros de agua por segundo que abastecerán a unos 50 mil habitantes de las secciones Cuitláhuac, Tláloc, Moctezuma, Quetzalcóatl, Tizoc, Xochiquetzal, Tonatiuh, Tepetzingo y Hoyo del Tepetate de Ciudad Cuauhtémoc.



’Estas son obras’, aseguró el alcalde Fernando Vilchis Contreras, quien en meses pasados anunció un Plan Hídrico Municipal que contempla la perforación y rehabilitación de 24 pozos de agua potable, de los cuales seis serán nuevos y 18 rehabilitados, cuatro de ellos integralmente.



Vilchis Contreras afirmó que la perforación del pozo Cuitláhuac partió de cero, el cual ya está en operación, aunque faltan detalles de la obra civil, y rebombea agua al Tanque 1, que a su vez la distribuye a otros tanques de la zona de Ciudad Cuauhtémoc, para suministrar el líquido a través de gravedad.



Mario Luna Escanamé, director del organismo Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase), reiteró: ’Este pozo es el primero en tu administración que se perfora totalmente de cero. Antes de que llegáramos nosotros no existía. Es un pozo nuevo.



Los otros pozos que hemos rehabilitado o recuperado, en algún tiempo produjeron, pero este es de nada. Aquí no existía ningún pozo, es el primero que esta administración pone en operación’.



Dijo que el pozo Cuitláhuac fue perforado a 350 metros de profundidad y produce 38 litros de agua por segundo, cuya calidad está certificada, lo que equivale a más de 4.3 millones de litros diarios o 430 pipas al día, líquido que será suministrado a la red principal para abastecer la zona de Ciudad Cuauhtémoc.



’No lo vamos a hacer a través de pipas, sino a depositar en el tanque de al lado y de ahí se rebombea a otros tanques y se deja caer por gravedad. De hecho este tanque también suelta gravedad para alimentar la zona que está aquí, alrededor, en la periferia del tanque’, expresó.



Jonathan Arellano Banda Treviño, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, mencionó que el pozo Cuitláhuac presenta 76% de avance y es una de las 300 Acciones por la Restauración de Ecatepec (ARE 300), el cual ya produce agua potable y próximamente estará terminada la obra civil.



Luna Escanamé dijo que está pendiente la alimentación eléctrica proporcionada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuya gestión ya se realizó y próximamente será instalada, aunque provisionalmente el pozo fue conectado a otras instalaciones eléctricas del Sapase, para hacerlo funcionar.



El pozo Bicentenario es el segundo perforado totalmente por el actual gobierno municipal y requirió siete meses de trabajo, el cual funcionará provisionalmente con un generador de energía eléctrica, mientras la CFE realiza la conexión correspondiente.



Producirá entre 12 y 15 litros por segundo, lo que equivale a un millón nueve mil litros al día y enviará agua a más de 10 tanques de la zona de San Andrés de la Cañada, por lo que beneficiará a más de 50 mil habitantes.