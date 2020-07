Ponen factureros hidalguenses barbas a remojar con órdenes de aprehensión

La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Gobierno de Tamaulipas (UIFE) llevan hasta ahora 29 órdenes de aprehensión en contra de factureros, de las 52 empresas que facturaron un monto de casi 10 mil millones de pesos.



En más de dos años de los trabajos de investigación sobre factureras que operaron en el estado de 2012 a 2016. El monto quebrantado al erario público por las defraudaciones ejecutadas, por al menos 52 de 100 empresas a investigar, asciende a dos mil millones de pesos. Las 52 empresas analizadas facturaron un monto de casi 10 mil millones de pesos.



’El trabajo de la UIFE, organismo estatal puesto en marcha por el Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, ha permitido la integración de 56 expedientes que han derivado en 23 carpetas de investigación por el delito de lavado de dinero, informó en conferencia de prensa, el titular de la Unidad, Raúl Ramírez Castañeda’, destacó la entidad.



El Ministerio Público adscrito a la UIFE generó las 29 órdenes de aprehensión y tramita las otras 103 por delitos relacionados con actividades de delincuencia organizada y contra la corrupción de ex funcionarios.



Además destacó que en las indagatorias se descubrió que ex funcionarios de Gobiernos estatales anteriores se vieron implicados, además de otros servidores públicos, un expresidente municipal y personas externas al ejercicio público de Gobierno.



“La Unidad También ha solicitado Ficha Roja a la Interpol contra uno de los probables responsables implicados en una de las 23 carpetas de investigación, la cual corresponde a un caso municipal”, anunció el estado.



Se han asegurado 35 cuentas bancarias, 45 bienes inmuebles, 3 de ellos de forma precautoria. También se generaron más de 58 Auditorías Fiscales debido a la omisión de impuestos federales superiores a 1 mil 413 millones de pesos.



Ramírez Castañeda detalló que dentro en las carpetas de investigación encontraron a 52 empresas que simularon prestar servicios en el Gobierno de Tamaulipas, pero que también tienen como socios a las mismas personas. Esto lo conocieron a través de las actas constitutivas de las empresas en municipios de Nuevo León y en Ciudad Victoria, Tamaulipas.



La Contraloría Gubernamental y la Auditoría Superior de Tamaulipas, detectaron que seis empresas, de las 52, tuvieron contratos con el Gobierno estatal. Además emitieron facturas de 2014 al 2016 por 736 millones de pesos, pero no se encontraron las evidencias de la prestación de los servicios facturados.



“Al realizar el análisis de las mencionadas empresas, se identificó una célula integrada por varias personas que constituyeron esas 52 empresas en contubernio con diversos ex servidores públicos de sexenios anteriores de acuerdo con lo informado por los hasta hoy detenidos”, expresó la dependencia.



15 EMPRESAS DE LAS 52



La Secretaría de Finanzas de Tamaulipas recibió facturas por 15 de las 52 empresas investigadas por montos que ascienden a 1 mil 600 millones de pesos de 2014 a 2016.



Tributos del Norte SA de CV, con domicilio fiscal en Ciudad Victoria, fue una de las empresas identificadas como facturera. Además, ésta está incluida en el listado que publicó el Servicios de Administración Tributaria (SAT) como “empresa fantasma” o ubicada en el apartado del 69-B del Código Fiscal de la Federación. Esta sola compañía defraudó al Gobierno del estado por más de 323 millones de pesos.



Cristóbal “N”, Jorge Silvestre “N” y Jorge “N” son los tres exservidores públicos implicados. Tenían puestos clave en la Secretaría de Finanzas. El primero tiene una orden de aprehensión desde el 13 de junio de 2018 y se encuentra prófugo.



Serán requeridos los que participaron en el fraude



Quienes emplearon el esquema hay ex funcionarios públicos, gobiernos, partidos políticos, medios de comunicación, periodistas y grandes empresas, luego de la exposición que esta mañana, en su conferencia de prensa, fue explicado por la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, y el procurador fiscal de la federación, Carlos Romero Aranda.



Radio y Televisión de Hidalgo (RTVH) aparece entre las instituciones que participaron en el fraude con facturas falsas dadas a conocer por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO).



El exdirector de dicho organismo del Estado enfrenta un proceso penal por delito de negociaciones indebidas y actualmente es prófugo de la justicia.



De acuerdo con el doctor Jesús Agustín Celorio Vela, director general del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario (CMEPT), el Gobierno de México enfrenta un gran reto para frenar la facturación de operaciones simuladas. Es el “efecto cucaracha”. Se trata del síndrome característico de las EFOS o cómo se conocen popularmente: factureras.



En entrevista para El Contribuyente, el especialista explicó que se le llama “efecto cucaracha” a este fenómeno porque, según la creencia popular, si matas a una cucaracha salen 10, si matas a 10 salen 100, si matas a 100 salen miles de cucarachas. Esto mismo pasa con las empresas que son constituidas para expedir facturas que amparan operaciones simuladas, inexistentes o falsas.SIN EMBARGO