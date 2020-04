Poner la política en cuarentena, sugiere director de la OMS

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha insistido que están en juego miles de vidas por la pandemia del coronavirus, por lo tanto hay que centrarse en salvarlas y no perder el tiempo haciendo política.

Su pedido es que los líderes del mundo ’pongan en cuarentena la política’ y mantengan la unidad porque hay miles de vida en juego.

Si bien es cierto que esta declaración lo hizo en respuesta a las bravatas de Trump, este pedido puede enmarcar las acciones de todos aquellos que están tratando de beneficiarse con la contingencia saliendo a repartir despensas, gel antibacterial o cubrebocas, pensando más en el 2021 que en la salud de la población.

Hoy, ante esta pandemia se deben guardar los intereses políticos electorales y quienes quieran sumar apoyos deben hacerlo pensando en el bien común, no con miras al 2021, y ese debería ser el llamado a los senadores, diputados, síndicos, regidores, y todo aquel que busque algún cargo de carácter popular.

En el entendido de que la suma de las partes siempre dará más, este momento de crisis debe ser para aglutinar esfuerzos de manera institucional o individual, siempre solidarios con esas instituciones con las que se tengan afinidad o las que demandan apoyos, como es el caso de Mario Moreno, quien acudió al hospital del ISSSTE de Chilpancingo, a realizar sus donaciones.

Hay que recordar que Moreno Arcos tiene un gran compromiso con los trabajadores del ISSSTE desde cuando pasó por esa dependencia como delegado, por eso se entiende que haya acudido a entregar material médico de protección y de asepsia, como 3 monitores de signos vitales, mil cubrebocas de triple pliego, 20 googles, 10 botes de 1.5 litros de agua destilada, 2 oximetros y 4 tanques de oxígeno, material valioso para atender a los pacientes y para que los médicos tengan protección.

Esas son acciones que suman, así como lo están haciendo los diputados priistas, petista, del verde y del PAN, quienes acordaron reunir recursos en un fondo común para reparar 20 ventiladores volumétricos para atender a los pacientes que lleguen a etapas críticas, 10 monitores de signos vitales, una cápsula de aislamiento para trasladar enfermos, 10 termómetros láser, una cámara de ozono para desinfección, 3 mil kits de bioseguridad para protección de enfermeras y administrativos de los hospitales.

Esa información la proporcionó el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Héctor Apreza Patrón, quien señaló que su intención es sumarse a los esfuerzos de los gobiernos federal y estatal para ampliar la capacidad de atención a enfermos en todos los hospitales estatales de la entidad, porque de lo que se trata es de preservar la vida y la salud de la población.

A esta acción se sumaron las diputadas Lupita González Suástegui (PAN) y Leticia Mosso Hernández (PT ), quedando claro que la iniciativa no busca promocionarse políticamente, pues son acciones orientadas a reforzar al personal médico en su protección y a los pacientes que sufran esta enfermedad en el estado.



Otra propuesta de la fracción priista es que los diputados acudan a sus distritos y ofrezcan a la población información y concientización, ya que hay comunidades donde aún no ven la magnitud del problema y puede convertirse en una situación grave de darse algún brote de coronavirus.

Por parte de la fracción de Morena, su coordinador y presidente de la Jucopo, Jesús Vallanueva Vega, adelantó que va a proponer a su fracción que los recursos ahorrados se utilicen para atender la contingencia por el covid-19.

Y en esta crisis, son los ayuntamientos los más presionados por las agrupaciones sociales y de trabajadores que se han visto afectados en sus ingresos.

Pero también hay afectaciones en quienes no pertenecen a ninguna agrupación y de manera individual buscan la manera de sobrevivir sin ingresos.

Estas familias también deben ser atendidas, como ya lo hace la presidenta municipal de Acapulco, quien personalmente ha constatado que las despensas de alimentos se entreguen directamente a quienes las necesitan, acudiendo casa por casa en las colonias del puerto.

Lo mismo se está programando en la capital del estado, donde el presidente Antonio Gaspar, ha logrado reunir más de 20 mil despensas, con al apoyo del gobierno de Héctor Astudillo Flores, y serán repartidas a quienes verdaderamente necesiten ese apoyo.

El gobierno capitalino, previniendo el contagio comunitario por Coronavirus ha iniciado la instalación de túneles de sanitización en los mercados para tratar de reducir la posibilidad de contagio de quienes acuden a realizar sus compras cotidianamente.

Asimismo, cuenta con algunos drones que desinfectan algunas áreas comunes importantes, como son mercados y hospitales. Este día martes el personal de salud municipal estuvo en el hospital general realizando acciones de sanitización de áreas donde concurren las visitas y familiares que tienen enfermos en esta unidad médica.

Grupos empresariales, estudiantiles, y de organizaciones sociales se han estado sumando a estas acciones solidarias.

Pero a la que todos se pueden sumar –y es la más necesaria en este momento– es quedarse en casa y, en caso de tener que salir a trabajar, extremar los cuidados para evitar contagiarse de este virus.

Ya lo dijo el subsecretario de Salud federal, Hugo López Gatell, que de los 3 mil 181 casos confirmados, han hecho el cálculo de que pueden ser 26 mil 519 casos de coronavirus en México.