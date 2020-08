Pónganse de acuerdo ¿Grupo Universidad es dueño o no de Morena Hidalgo?

Sin haber confirmación alguna, trascendió que en Mineral de la Reforma, Morena Hidalgo ’cambiaría’ el género de la candidatura para facilitar el arribo de una contendiente mujer, un traje a la medida que beneficiaría a Areli Maya, esposa del aún presidente municipal de extracción panista.



Del lado de las huestes morenistas más pragmáticas, se asegura que la inclusión en la boleta de Areli Maya es un movimiento que ’garantiza’ una mejor posibilidad de victoria.



Lo anterior, a reserva de verificar las encuestas, si bien se le otorga el beneficio de la duda, ser competitivo no garantiza la victoria: de lanzarse Israel Félix, quien ha invertido su capital político hace meses en la demarcación y que contará con mayor respaldo que ningún otro candidato en la entidad, seguramente se llevará la victoria. Si acaso, su único problema, es que se decida, porque a la fecha no hay certeza sobre si lo hará o no.



Pero lo anterior deja otro tema que se ha venido repitiendo en el discurso por tribus morenistas: que el Grupo Universidad, comandado por Gerardo Sosa, sigue siendo dueño de Morena en Hidalgo de igual manera que lo demostró en 2018.



Cierto. Areli Maya, la panista que no pudo ser expulsada de su fracción en un mal movimiento político -como sea, aún si su corazón o interés se pintaba de guinda, era mejor tenerla cerca y tratar de influir que regalar el espacio a Morena por parte del blaquiazul- ha tenido acercamiento con el Grupo Universidad y obedece a un pacto en el que se buscaba dar vuelta a un albazo legislativo encabezado por María Luisa Pérez quien, quien sabiéndose perdedora, modificó la Ley Orgánica del Congreso para requerir 20 votos en lugar de 16 para la aprobación de una iniciativa en la próxima legislatura donde sería minoría.



En ese momento Morena tenía 17 diputados y le faltaban 3; lejos de conseguirlos, ahora cuenta con sólo 13 y le faltan 7, aunque la legislatura ya está muy avanzada como para recomponer todo lo que no hizo anteriormente, por lo que la cuenta ya es ociosa.



De esta forma, el GU tiene en su poder a Mineral de la Reforma e influiría para tener cierto control sobre dicha demarcación. Sin embargo, nace la pregunta ¿de verdad son dueños de Morena en Hidalgo como se asegura? es decir, lo fueron en 2018 pero ¿lo son en este momento?



En Pachuca, los finalistas son Pablo Vargas por los morenistas de a pie y Canek Vázquez por su impacto mediático, éste último más inconveniente para el Sistema que el primero, por lo que seguramente se optará por la primera opción.



En Tulancingo, el municipio que más interesaría a Grupo Universidad, Damián Sosa, hermano del líder de la UAEH, sería el abanderado del GU… pero le han bloqueado la llegada pese a que, se sabe, podrían pagar una cuota sin mayor costo a sabiendas que es un municipio que perderá el partido guinda según sus mismos escenarios.



Huejutla es la demarcación que motivó una alianza con el PESH, pues de otra forma se perdería. Aquí el resultado es igual, lo entregarán a un grupo ajeno a Morena.



En Mixquiahuala, José Ramón Amieva Gálvez, exjefe de gobierno interino de la CDMX, será el beneficiado e incluso ya teje su propia red que le permita tener su propio grupo al interior del partido.



En Apan, el género restringirá tener como candidato a un hombre, principal apuesta del GU; en Zimapán, Zacualtipán, San Felipe Orizatlán, Ixmiquilpan y Huichapan, los virtuales candidatos no están ligados al GU.



Lo mismo en Actopan, Metepec, Tepeji, Tizayuca y Tepeapulco, quienes no tendrán candidato universitario.



Solamente en Tula podría ser abanderado Ricardo Baptista, perfil que no garantiza la victoria, mismo que es apadrinado del Grupo Universidad aunque no pertenece al mismo, pues mantiene una alianza y no sumisión hacia los políticos de la UAEH.



Así, sólo en 3 alcaldías de las 17 más importantes podrían existir candidatos del Grupo Universidad y solamente en uno de los casos, se confirmaría que se trataría de uno de sus aliados.



La situación es totalmente contraria a 2018, cuando de 17 perfiles electos, 9 de ellos se identificaron con el Grupo Universidad.



¿Se le puede llamar grupo político de mayor influencia en Morena Hidalgo a quien propone solamente un perfil de los 17 más importantes de la entidad, mismo que además llega apalabrado, en alianza, y que no tiene su lealtad sobre el mismo?



En política todo cambia y el discurso también; se debe ser más honesto, no para los que miramos desde afuera y que parece que tenemos un mejor panorama de lo que sucede al interior del partido, sino para no engañarse a sí mismos y querer engañar a los demás.



Cuando se confirmen a los candidatos de Morena, sabremos quiénes han sido los verdaderamente beneficiados y hasta que se contabilicen las victorias, cuál es la tribu ganadora; sin embargo, una cosa es segura: durante este proceso, Morena Hidalgo no está beneficiando al GU ni pueden recurrir al discurso de que siguen siendo sus dueños, pues para bien o para mal, ya los hicieron a un lado.