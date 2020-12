Por 3 mil 495 irregularidades, multa INE a partidos con 563 mdp

www.guerrerohabla.com



CIUDAD DE MÉXICO, 15 de diciembre de 2020.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó la fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales y locales correspondiente al ejercicio 2019, detectando tres mil 495 irregularidades, lo que dio origen a multas por un monto global de 563.2 millones de pesos.



En el caso de Encuentro Social, detectó 17 irregularidades que podrían traducirse en multas por 162.7 millones de pesos; sin embargo, el pleno determinó que, puesto que no cuenta con registro vigente, únicamente se sancione con una amonestación pública.



El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que, a cinco años de la instrumentación del modelo de fiscalización en línea en materia electoral, se ha avanzado significativamente en la construcción de un circuito de exigencia financiera que transparente el dinero invertido en la política.



Córdova destacó que, pese a las sanciones impuestas, el objetivo central de la fiscalización no es punitivo. ’Lo que nos interesa es la transparencia en el ejercicio de cada peso invertido en la política, más aún en un contexto tan complejo como el que está atravesando la democracia en México y en el mundo y que se caracteriza por un severo cuestionamiento a la función que juegan los partidos políticos como instrumento de acceso a los poderes públicos’.



La consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Fiscalización, destacó la labor de la Unidad Técnica de Fiscalización, que realizó la revisión de 577 informes anuales, de los cuales 64 se relacionan con los partidos nacionales y sus respectivas acreditaciones a nivel local y 313 informes de partidos locales.



Señaló que la conducta por egresos no reportados fue la más recurrente y, por ende, la más sancionada; en segundo lugar, la conducta denominada ’cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año no recuperadas’; en tercer sitio, los gastos sin objeto partidista y, en cuarto lugar, las cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año no liquidadas.



Más de 9 de cada 10 pesos que gastan provienen de financiamiento público El consejero Ciro Murayama puntualizó que el monto de ingresos reportados al sistema de partidos en su vertiente Federal y Local, asciende a 12 mil 69 millones de pesos y 93.5 por ciento, es decir, más de nueve de cada 10 pesos corresponden a financiamiento público; 4.5 por ciento a recursos provenientes de saldos de inicio de 2019; y sólo 1.9 por ciento son de financiamiento privado (231 millones de pesos).



’Esto confirma que los partidos políticos siguen financiándose como marca la Constitución, básicamente de los recursos públicos que se otorgan con base en una fórmula que está en la Constitución, con total transparencia, con total probidad en el origen de esos recursos y además distribuidos de manera equitativa’, afirmó Murayama.



Incumplen con promoción del liderazgo político de mujeres En la fiscalización de los recursos ejercidos en 2019, diversos partidos dejaron de cumplir con su compromiso con el liderazgo y desarrollo político de las mujeres: Morena dejó de ejercer 18 millones de pesos a nivel local; el PRI, 7 millones de pesos; Acción Nacional, 1.2 millones; el PRD, 2.5 millones; el PT, 2 millones; el Partido Verde, 921 mil pesos y Movimiento Ciudadano, 728 mil pesos.



En total, el INE sancionó a los partidos políticos con 48.9 millones de pesos por esta conducta. Ante esta situación, la consejera Carla Humphrey hizo un llamado a los partidos políticos para que a nivel local eroguen este 3 por ciento para la capacitación y liderazgos de mujeres: ’Creo que es importante mencionar que son cerca también de 31 millones de pesos en acciones que son necesarias para que las mujeres conozcan sus derechos políticos y electorales y sepan, además, cuáles son las herramientas para defenderlos’.



Recordó que, para ejercicios posteriores, los partidos tendrán que cumplir con los lineamientos para atender, sancionar y reparar la violencia política en razón de género, los cuales establecen distintos órganos con los que tienen que atender la violencia política intrapartidaria y este dinero no puede salir de ese 3 por ciento de financiamiento, que está etiquetado para acciones específicas, sino que tiene que ser con financiamiento ordinario.



La consejera Norma De la Cruz se pronunció por endurecer las sanciones por operaciones registradas fuera de tiempo real, así como las omisiones de invitar a la autoridad fiscalizadora a presenciar eventos de actividades específicas, los eventos de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.



’Dichas invitaciones, más que un simple papel o un requisito formal que marca el reglamento, inciden en las tareas de fiscalización, pues con su actuar limita a que la autoridad despliegue sus tareas de fiscalización al poder acudir a dichos eventos y tener la certeza de lo que ocurre en ellos’, refirió.



Fiscalización de partidos con registro local Durante la sesión, los consejeros electorales resolvieron diversas irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos que presentan los partidos políticos con registro local en 2019, dando como resultado sanciones por un monto global de 40 millones de pesos





Fuente: Quadratín