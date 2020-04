Por AH1N1 se compraron pruebas rápidas aunque no fueran efectivas: Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell afirma que en el sexenio de Calderón gastaron una cuantiosa cantidad para pruebas rápidas por influenza H1N1 y sin la aprobación de instituciones nacionales.



En una entrevista realizada por La Jornada, el funcionario, en aquel entonces era director de Epidemiología, aseguró que fueron muchas las lecciones adquiridas, hace 11 años, sobre todo las que refieren a comunicación y coordinación.



Resaltó que en la actualidad se cuenta con el respaldo del presidente a la técnica y a la ciencia, apoyo con el que no se contó durante la pandemia por influenza.



«Tenemos como cualquier grupo social, de gobierno o no, desfases de coordinación y comunicación, pero es mucho mejor que hace una década y tiene que ver con el respaldo del Presidente a la técnica y a la ciencia»,



Descartó que esta circunstancia fuera culpa del entonces secretario de Salud José Angel Cordova, que pretendía trabajar técnicamente, si no autoridades superiores.



«Él nos pidió trabajar técnicamente, pero de ahí para arriba, puf, el desorden. El protagonismo venía de todos los actores políticos del sistema federal y gobiernos estatales.»



Además, destaca, que a diferencia del sexenio de Calderón, hoy se realizan acciones sin corrupción, lo que «hace una diferencia inmensa», resaltó.



Precisó que está documentado que en 2009 hubo presión política para que se compraran pruebas rápidas.



«Tuvimos la misma discusión que ahora: se hablaba de marcas, supuestas aprobaciones de FDA,( por sus siglas en inglés), que la OMS las recomendaba, pero era falso. Ni la Secretaria de Salud ni el Indre las recomendaban».



Pronto se enterarían que la presión venía de la presidencia, pues ya se habían comprado miles de pruebas.



De igual forma ocurrió con las compañías que ofrecían plataformas informáticas para la vigilancia epidemiológica, pues hasta ese momento no se contaba con información de los estados.



«Teníamos la presión de Los Pinos, de las compañías que eran de algún amigo de… o estaban recomendadas por alguien más».



El subsecretario relató que la dependencia resistió ante esta presión y lo resolvió utilizando las plataformas del Issste y del IMSS, que ahora sigue en funcionamiento. REGENERACIÓN