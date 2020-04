Por aniversario luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz realizan actividades digitales

Recuerdan con orgullo a la escritora mexiquense, ejemplo de sabiduría y lucha incansable de superación.



Toluca, Estado de México, 16 de abril de 2020. La Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México preparó un homenaje, a más de 300 años de su fallecimiento, para Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana.



En ese sentido, y derivado de la contingencia para evitar la propagación del COVID-19, esta programación dedicada a Sor Juana Inés de la Cruz podrá disfrutarse a través de las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram: @CulturaEdomex.



El próximo viernes 17 de abril, siguiendo el hashtag #ClickenFamilia, inicia la charla moderada por Ivett Tinoco, ’La Décima Musa, ¿Quién diablos es Sor Juana?’, en la que participarán especialistas como Odille Lauría, Montse Ponce, Maryuri Demesa, Guillermo León. La transmisión en vivo comienza a las 13:00 horas.



A las 16:00 horas iniciará un Recorrido virtual por la Museo-Casa Juana Inés, en Nepantla, municipio de Tepetlixpa, tierra que la vio nacer, crecer y desarrollar su amor por las letras, se honra en ser la cuna de la llamada Décima Musa, por ser la fémina más ilustre de la literatura novohispana y por su aportación de pensamiento libre y equitativo, no sólo en la mujer mexiquense sino también en la sociedad mexicana y comunidad internacional.



Además, el lugar tiene una extensa bibliografía de diferentes investigadores de la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz, la cual se pone al alcance de la ciudadanía para su consulta en la Biblioteca.



Entre los atractivos de este Museo-Casa de Juana Inés están los restos de la casa de labranza que los dominicos rentaban a Don Pedro Ramírez, abuelo de la escritora mexiquense, algunos sonetos plasmados en Talavera y un mosaico de Talavera con una reproducción del cuadro de Miguel Cabrea.



Posteriormente, a las 17:00 horas, por medio de Facebook Live, se realizará el Conversatorio ’Cultura sin fronteras: Para el alma no hay encierro. Vigencia y universalidad de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz", que contará con las siempre oportunas opiniones de Guillermo Schmidhuber de la Mora y Marina Hernández Aguilar.



De igual forma, invitan a la lectura de dos libros editados por el Fondo Editorial del Estado de México (FOEM), dentro de su colección Literatura Infantil y Juvenil para conocer a esta joven brillante, culta y admirada, cuya poesía ingeniosa, elocuente y expresiva, la convirtió en el Fénix de América.



El primer texto es ’Tú, que intentas volar. Cuéntame de Sor Juana Inés de la Cruz’, de María Eugenia Leefmans, que relata la historia de una niña a quien le gustaba leer y más leer.



Otro de los libros es ’Entrevista a Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XXI’, de Yolanda Sentíes Echeverría, quien hace una incisión en el tiempo para buscar las respuestas de la monja mexicana más universal.



¿Quién no ha querido conversar con Sor Juana alguna vez?, ¿quién, mirándola a los ojos, no ha deseado interrogarla, con fraterna y cariñosa suavidad, sobre las penas y alegrías de su alma o los deslices de su corazón?, ¿quién no ha querido oír de sus propios labios el tamaño de su incandescente vocación literaria?, son algunos de los cuestionamientos que plantea la escritora en su obra.



Estas obras pueden consultarse en la Biblioteca digital FOEM, en https://ceape.edomex.gob.mx/fondo_edomex.



Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana fue una escritora mexiquense prodigio, quien buscó en todo momento estar cerca del conocimiento durante el periodo del Virreinato de la Nueva España, época en la que el género masculino contaba con mayores oportunidades en diversos ámbitos sociales, profesionales, políticos y familiares.