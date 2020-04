Por baja del 70% de venta de periódicos por Covid-19 voceadores de Hidalgo piden apoyo.



-Piden alimentos y despensas.



Ricardo Montoya.



Ante la baja de venta de periódicos de más del 70 por ciento a causa de la pandemia por el Covid-19, integrantes de la Unión de Voceadores del estado de Hidalgo pidieron a la sociedad civil la entrega de despensas o ayuda económica.



Al gobierno del estado y federal, su inclusión en programas sociales.



Desesperados, con pancartas en las manos en las que pedían ayuda, se apostaron en las afueras del Palacio de Gobierno de Hidalgo la tarde del pasado 20 de abril.



Algunos de ellos, de la tercera edad, entre ellos una mujer de 80 años que lleva laborando en la venta de periodicos en los cruceros desde 1970, apenas si se podían mantener en pie apoyados con muletas.



Manuel Luján Herrera, líder de la Unión de Voceadores reveló que a raíz de la pandemia de Coronavirus la venta de ejemplares ha disminuido de forma drástica en los últimos dos meses "desde que inició la cuarentena".

Dijo que la gente, por temor a infectarse con el Covid-19, rechaza tomar los ejemplares que voceadores les ofrecen en los cruceros.



"Esto ha provocado un 70 por ciento en la baja en las ventas, por lo que al día sacamos 50 o 40 pesos de ganancia", explicó.



Aclaró que si bien en los últimos años la venta de ejemplares de diarios ha bajado por la aparición del Internet, hasta marzo pasado aún había demanda de periódicos.



Lo más preocupante, dijo "es que entre los más de cien integrantes de la Unión de Voceadores de Hidalgo, laboran muchas personas de la tercera edad, los cuales viven solos, no tienen familia por lo que se ven obligados a trabajar a pesar de que son parte del grupo de riesgo de Covit 19".



"Con los 40 o 50 pesos que sacan al día no les alcanza ni para comprar cubrebocas ni gel antibacterial".



Por ello, Luján pidió tanto respaldo del gobierno estatal como de la ciudadanía.



Tras comentar que no han recibido ninguna clase de apoyo de las casas editoriales propietarias de los diarios que se editan en la entidad, Luján dijo que se abrirá un centro de acopio de alimentos en las oficinas de la Union de Voceadores de Hidalgo en la calle Matamoros de Pachuca, a un lado de las oficinas de El Sol de Hidalgo.



También se recibirán alimentos o despensas en otras oficinas de la Unión de Voceadores de Hidalgo en Tulancingo y otros municipios.



Tras varios minutos de manifestación, una comisión de voceadores fue recibida en el Palacio de Gobierno estatal.