Por burlarse de una niña de bajos recursos, niño es obligado a vender chicles en Sonora, México.

En Sonora, México un niño de escasos 8 años de edad

fue obligado por su tía a salir a la calle a vender chicles tras burlarse y humillar a una humilde pequeñita que ayuda a su familia a obtener recursos recolectando botes de desecho.

Portaba dos cartulinas, una en el frente y otra en el dorso con las leyenda: "vendo chicles porque humille a una niña de bajos recursos".

Esto en la ciudad de San Luis Río Colorado del norteño estado de Sonora.

En pleno sol, el menor fue acompañado por su tía a vender chicles a las principales calles de la ciudad con un cartel en el pecho y espalda.

La mujer explicó, al ser interrogada por algunos los transeúntes el motivo de que el niño portara el doble cartel, les explicó que era una forma de escarmiento por lo que le hizo a la niña y que entienda el esfuerzo de esa pequeñita para juntar botes todos los días, para vivir y que se diera cuenta de que no lo hacía por gusto sino por necesidad.

"Que se de cuenta de qye no ser él y sus amigos unos niños privilegiados que no se ven obligados a trabajar, que cuentan con todo y cuya única obligación es estudiar, hay otros niños y niñas que no tienen la misma suerte, que no tienen siquiera tiempo ni juguetes para jugar y tienen que trabajar y que se les debe respetar y ayudar".

De acuerdo a la mujer su sobrino entendió la lección y ahora cada vez que vea a la niña se comprometió a pedirle una disculpa.

Además el dinero que juntó con la venta de los chicles se lo va iba a entregar.