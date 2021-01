Por caso Lozoya la FGR cita a ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury

NACIÓN 17/01/2021 11:34 Diana Lastiri Actualizada 14:01



El exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez federal citarlo para notificarle formalmente las acusaciones emitidas en su contra por el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.



A través de su cuenta de twitter, el ex legislador señaló que fue citado para el próximo 26 de enero.



’Después de 6 meses de especulaciones y calumnias, la autoridad por fin me ha citado para el próximo 26 de enero. Compareceré formalmente para conocer y evidenciar las mentiras que el delincuente confeso Lozoya ha dicho sobre mí’, señaló.