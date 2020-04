Por caso positivo de Covid-19 en Banco Azteca, Ayuntamiento de Tepic revisa a empleados de instituciones financieras

Por Norma Cardoso



El pasado jueves 16 de marzo, el Comité Municipal de emergencia para enfrentar la contingencia de la pandemia del Covid-19, fue informado por el director de Sanidad Pública municipal, sobre la confirmación de un caso positivo por Coronavirus, el cual se trata de un empleado del Banco Azteca, ubicado al interior de la tienda Salinas y Rocha, que se encuentra localizada en la esquina de las calles Hidalgo y Veracruz, en pleno centro de la capital nayarita.



Se trata de un joven de 22 años, que presentó síntomas, que han referido en múltiples ocasiones las autoridades de salud, que pueden ser causantes de la enfermedad de Covid 19. Al sentirse mal, el joven le comentó a su gerente de que presentaba sintomatología y éste no le dio la autorización para que se retirara a su domicilio y permaneciera en casa.



De acuerdo a lo informado dada por el presidente municipal de Tepic, Francisco Castellón Fonseca, sobre éste asunto, dijo que el joven ’estuvo conviviendo con compañeros de trabajo y con clientes durante una semana completa, esto nos arroja un caso muy grave de posibilidad de contagio comunitario en el centro de nuestra ciudad y que de manera inmediata procedimos a cerrar la negociación aun cuando esta sea considerada como esencial porque no tuvieron los cuidados necesarios ni con los empleados, ni con los clientes que visitan de manera cotidiana esta negociación’



A partir de ayer, dijo el alcalde de Tepic- tomamos, también, la decisión de iniciar una serie de operativos en las instituciones financieras quienes han sido las mas recurrentes en atraer población y en tener filas de clientes durante prácticamente todo el día, entendemos que estas filas se hacen porque la mayor parte de estas personas van a recoger envíos de recursos que vienen de los Estados Unidos, pero esto, estamos viendo, que se ha convertido en un riesgo permanente para ellos y para los trabajadores de la banca y de las instituciones financiera.



El operativo comenzó este viernes y será para hacer una revisión del estado de salud de todos los empleados de las instituciones financieras, tanto bancos como negociaciones comerciales que son sucursales u oficinas que atienden envíos de dinero y ’no dejaremos bajo ninguna circunstancia a algún empleado que esté o tenga algún síntoma sospecho de tener COVID-19 y seremos muy estrictos con cualquier institución que cometa el error que cometió la institución financiera que acabamos de cerrar el día de ayer’, indicó Castellón Fonseca.



’Nosotros continuamos siguiendo las políticas establecidas por el gobernador del estado de manifestarle a la población que haga todo lo posible de no salir a la calle, que se quede en su casa, que guarde todas las medidas de distanciamiento social y que procure no asistir a estos lugares donde hay mucha gente, donde tenga la posibilidad de tener un contagio de COVID -19’.



Así mismo, el funcionario municipal, hizo un llamado a quienes trabajan en dicha negociación financiera, que se realicen inmediatamente las pruebas, que no salgan de su casa, que hablen a la institución de salud y ’decirles a los clientes que fueron a esta negociación de que por favor no salgan de su casa, hablen al teléfono de la Secretaría de Salud y evitar contagiarse y contagiar a los demás si ya están contagiados, actuemos con responsabilidad, si lo hacemos de la mejor manera, esto muy rápidamente estaremos disfrutando de nuestra sana convivencia, por lo pronto actuemos con responsabilidad , nosotros como gobierno lo haremos y se y seremos muy estrictos con los negocios que finalmente han estado actuando con irresponsabilidad hacia ellos mismos, hacia sus empleados y a sus clientes’.