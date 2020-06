POR: CHIN-CHUN-CHAN

Nacional…’Tenemos miedo, pero no somos cobardes, dijo el presidente’ Andrés Manuel Lopez Obrador en relación al atentado que sufriera en días pasados el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital de la Ciudad de Mexico, Omar García Harfuch y en cual fallecieran dos de sus escoltas y otras personas más, subrayando el Jefe de la Nación que no se dejara intimidar y tampoco habrá acuerdo y guerra con el crimen organizado porque su administración seguirá con su estrategia para que haya paz y tranquilidad con justicia en todo el país, dijo además, que su estrategia contra el crimen no usara ’balandronas’ como ’declarar la guerra’ o violar los derechos humanos; no se van a permitir masacres, pero actuara para que evitar que se cometan atentados.

Estado de México…La investigadora del Colegio Mexiquense, Judith Pérez Soria, expreso que la población inmigrante al Estado de México, no tiene no tiene derecho a los servicios de salud porque no se desempeña en trabajos formales en la mayor parte de los casos, ya ni siquiera se atiende en los servicios que cubrían con el Seguro Popular, el cual, hoy ya dejó de existir, abundo Judith Pérez, que de todos los habitantes en el territorio estatal tres de cada diez pertenecen a otros estados, esto refleja un problema en los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios en la vivienda y acceso a la alimentación, son las carencias lacerantes…Siguiendo con esta entidad gobernada por Alfredo del Mazo Maza reportan que en el estado se han alcanzado la cifras de 117 mil 138 mexiquenses que se han recuperado del COVID-19 y acumula 33 mil 480 casos positivos, 10 mil 617 sospechosos y 33 mil 724 negativos a la prueba de laboratorio para detectar esta enfermedad…La Paz…La falta de capacidad para gobernar de parte de la alcaldesa Olga Medina ha dado como resultado, que comerciantes informales no solo de la calle Miguel Hidalgo, sino en las aledañas a la Cabecera Municipal, entren en violentos conflictos que tarde que temprano traerían como consecuencia un enfrentamiento entre organizaciones por la disputa de espacios para ejercer el comercio informal, es por ello, que ante la incapacidad de la edil, los vendedores informales hacen un llamado urgente al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, para poner orden y evitar entre mismos comerciantes una trifulca, Y por es todo, nos leemos la próxima semana.