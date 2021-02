Por comentarios controversiales un obispo de Ciudad victoria causó revuelo en redes

El obispo durante una de sus homilías mencionó ’para mí, a nivel personal, el famoso cubrebocas es no confiar en Dios’

Un obispo de la Diócesis de Ciudad Victoria, de nombre Antonio González Sánchez, causó revuelo en redes sociales por sus comentarios durante una de sus homilías durante este domingo, ’para mí, a nivel personal, el famoso cubrebocas es no confiar en Dios’.



Sobre este tema, el religioso abundó, ’yo entiendo que alo mejor mañana estoy enfermo, a lo mejor, porque no soy inmune a nada, pero yo generalmente así como me ven en mi rostro así ando casi siembre’.



Además agregó: ’No es presunción, es gracia de Dios, ando así porque confío mucho en Dios’. Aclarando que no pediría que dejen de hacer uso de cubre bocas, pero invita a pedir a Dios con fe.



En la celebración religiosa, González Sánchez leyó un pasaje del Evangelio según San Marcos, en el cual se refiere a la lepra, lectura a la que reflexiona ’en estos tiempos la lepra física ya no existe, pero estamos viviendo otra especie de lepra, la famosa pandemia, y me parece, obviamente puedo estar equivocado, nos está faltando fe, una fe que nos impulse a pedirle a Dios que esto se acabe’.



Por medio de las redes sociales se levantaron críticas en contra del Obispo, también comentarios de quienes se mostraban de acuerdo con su reflexión.



Algunos de los comentarios fueron los siguientes:



Cheko Volks, ’que vaya de visita al hospital Covid a visitar las personas que están internadas’.

David Flores, ’confiar en Dios es una cosa y no usar cubrebocas es otra, hay que usarlo en esta pandemia todos, no importa de qué religión seamos, con todo respeto’.



Uno de los comentarios a favor fue el de Anais Flores, misma que aclaró que ’él dijo, para mí, para mí, en ningún momento ustedes lo usan porque no tienen confianza o fe… Y tampoco les da el mandato de no usarlo’.



El obispo dijo que extraña mucho la presencia de más personas a la misa, ’muchas personas están llenas de pánico y a mí me parece que el sentir miedo, el estar empanicados es falta de fe, falta de fe en Dios’.



En su sermon manifestó que no negaría la situación, ’yo sé que eso es necesario (el cubrebocas), lo sé’, pero cuestionó que dónde queda la confianza en Dios.

Invitó a los feligreses a pedirle con fe, de rodillas, a Jesús Sacramentado, pedirle a Dios, ’si tú quieres puedes librarnos de esto, y sobretodo pidámosle que nos libre del miedo’.