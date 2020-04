Por contingencia y violencia familiar, se implementa la ’Ley seca’ en Tepic

Por Norma Cardoso

El Comité de Emergencia del Ayuntamiento de Tepic, en el que participa el alcalde Francisco Javier Castellón Fonseca, se reunió con el fin de tomar acuerdos con respecto a realizar acciones para poder seguir enfrentando la contingencia implementada a causa del Coronavirus, los cuales fueron: La ’Ley seca’ y el no corte o suspensión del agua potable.



Desde este viernes 3 de abril, se empezó a notificar a los negocios que expenden bebidas alcohólicas para hacer todo lo posible para que ya no se vendan en todo el municipio de Tepic.



Todos los expendios desde los depósitos, bares, cantinas y supermercados, del municipio de Tepic, ya no deberán vender bebidas alcohólicas, desde el primer minuto del día domingo 4 de abril hasta el 30 de este mes.



En el caso de los depósitos y expendios de vinos y licores deberán de cerrar, y en los supermercados y tiendas de conveniencia se cerrarán las áreas donde se expenden estos artículos, está prohibida la venta la cual se está notificando debidamente a dichos comercios.



De acuerdo a entrevista con el presidente municipal de Tepic, la ’Ley seca’ se implementa porque la ingesta de alcohol, ha sido causa de violencia familiar.

Asimismo, sobre el otro acuerdo tomado, el alcalde dijo: ’Apareció una campaña de que se estaban realizando cortes en las casas debido a los adeudos con SIAPA (Sistema de Agua Potable y Alcantarillado), lo cual es falso, quiero decirles que desde el día 16 de marzo, nosotros dimos la instrucción de evitar los cortes y solamente realizar invitación, como lo hice yo públicamente para las personas fueran a pagar su cuenta de agua, sobre todo por una sencilla razón, nosotros necesitamos recursos para poder seguir funcionando y para de alguna manera enfrentar las medidas de la contingencia y hacer que el abasto de agua potable sea fundamental,