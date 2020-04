Por coronavirus, reaparece Ricardo Anaya

El ex candidato a la presidencia de la República por el Partido Acción NAcional (PAN), Ricardo Anaya, reapareció este domingo 22 de marzo en redes sociales, al publicar un video por motivo del coronavirus Covid-19.



En su mensaje, Anaya Cortés se dijo preocupado por la situación que ha derivado del brote de la enfermedad respiratoria, pues asegura que es muchísimo más grave de lo que parece tanto en términos de salud como económicos.



Debido a ello, el también ex presidente nacional del PAN advirtió que el actual no es el momento adecuado de hacer política o generar confrontaciones por ideologías, por lo cual afirmó que se debe generar un clima de solidaridad y unión.



Sobre la misma tónica, señaló que no hay que centrarse en críticas en contra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pero afirmó que lo que sí se debe hacer, es exigirle seriedad para hacer frente a las complicaciones que se generen por la enfermedad respiratoria que hasta el momento ha dejado 2 muertos en el país.



Al apuntar que es fundamental prepararnos de manera sensata ante lo que pueda venir, Anaya expuso que las pruebas son fundamentales para poder determinar quienes son las personas que deben permanecer en aislamientos estrictos.



Asimismo, hizo un llamado para evitar llevar a cabo compras de pánico, ya que advirtió que al adquirir mascarillas, guantes y demás equipo de protección personal, el personal médico que encara los casos corre el riesgo de no contar con dichos insumos para realizar su labor.





