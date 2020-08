Por Covid-19 Coacalco cierra bares, restaurantes...

Las autoridades municipales de Coacalco, informaron que se suspendieron actividades en tres restaurantes bar que no cumplían con las medidas de prevención y con los lineamientos indispensables en diversas zonas de la ciudad, como medida para frenar el brote de COVID-19 en la demarcación mexiquense coacalquense.



El Presidente Municipal de Coacalco, Darwin Eslava, trabaja eficazmente en el cierre temporal y hasta nuevo aviso de varios establecimientos, para contener la propagación de la enfermedad COVID-19 y procurar la sana distancia entre la gente.



En este operativo coordinado por la Comisaría de Seguridad Pública y Protección Civil, también se exhortó a un particular para que cumpla las medidas sanitarias y evite realizar reuniones o fiestas en su domicilio particular, esto en atención a peticiones ciudadanas.



Para el Gobierno de Coacalco es fundamental salvaguardar la salud de la ciudadanía, por lo que el objetivo de dichos operativos es evitar aglomeraciones en este tipo de giros comerciales y con ello evitar contagios de Covid-19.



En este operativo en el que participaron elementos de la policía municipal y verificadores de Protección Civil, se suspendió actividades en los restaurantes bar Roca Mar, ubicado en Boulevard Coacalco; Infierno Capital y Factory Snacks, ambos localizados en la vía José López Portillo.



En estos lugares se verificó que cumplieran con las medidas de sana distancia, señaléticas correspondientes, uso de cubrebocas y gel antibacterial, además de lo estipulado en sus licencias de funcionamiento.



En la supervisión se detectó que vendían bebidas alcohólicas sin el consumo de alimentos, además de varias deficiencias en materia de protección civil, por lo que se colocaron los sellos de suspensión de actividades.



En lo que respecta al domicilio particular, éste es señalado por ciudadanos como un sitio donde se realizan fiestas masivas, por lo que se exhortó al propietario a cumplir las medidas sanitarias.

Para finalizar, con estas acciones el gobierno municipal refrenda su compromiso de procurar un Coacalco Sano, fomentando el cumplimiento de las medidas correspondientes.



