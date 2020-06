Por Covid-19, el aforo en los cines caerá 50%, calcula la Canacine

La nueva normalidad ya está aquí y, con ella, los ajustes en los aforos de hasta un 50% en las 7,579 salas de cine existentes en México para evitar contagios del Covid-19. Sin embargo, lo anterior sumará más pérdidas para la venta de boletos en taquilla que superan los 3,000 millones de pesos (mdp).



’Las salas abrirán con una capacidad limitada probablemente del 50% o 60% dependiendo el semáforo o la localidad para después llegar al 100%. También habrá funciones escalonadas para que no se concentre tanta gente al mismo tiempo en dulcerías y demás, se cancelaran algunas butacas y serán más espaciados; habrá señalizaciones para mantener la distancia, entre otras cosas.’, dijo Fernando de Fuentes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).



Las pérdidas mensuales en las taquillas, desde que tuvieron que cerrar el 25 de marzo como parte de la jornada de la Sana Distancia, son de aproximadamente 1,500 mdp considerando que al mes se vendían poco más de 20 millones de entradas con un ticket promedio de 50 pesos.



El año pasado se vendieron 350 millones de boletos con un ticket promedio de 54.2 pesos, lo que representó un incremento de 5.4% y de 7.1% respectivamente en comparación con 2018.



El Covid-19 también está afectando los miles de empleos que dependían de esta cadena de valor y que suman más de 300,000 en el país.



’En el sector exhibición –recintos de cine— existen cerca de 50,000 empleados directos y cerca de 150,000 empleos indirectos de actividades de las cadenas de compañías independientes como proveedores de servicios, de alimentos y bebidas, y demás. Creemos que hay unos 150,000 adicionales que dependen de la actividad del cine’, agrega de Fuentes.



El panorama no deja de ser ’gris’ para el cine mexicano que ha detenido 30 producciones desde que comenzó la jornada de la Sana Distancia.



’Sí nos preocupa mucho ocupar el sector de producción audiovisual. Podemos contabilizar entre 25,000 y 30,000 familias involucradas en esta actividad. Sabemos que el promedio del costo de una película en México oscila entre los 18 y 20 millones de pesos en promedio’, advirtió.



Lo anterior también pausará la recuperación que estaban logrando producciones mexicanas, pues el año pasado logró vender 34.6 millones de boletos, un 17.2% más que en 2018, de acuerdo con la Canacine.



Hasta ahora la Canacine no tiene una fecha definitiva para la reapertura general de los cines, pero espera que el 15 de junio puedan realizar un pronunciamiento.



El plan de la Ciudad de México refiere que entre los meses de junio, julio y agosto los restaurantes, hoteles y servicios religiosos podrían iniciar con el 30% de su capacidad; los cines y teatros con el 50% y aforo; además de los micronegocios donde laboren menos de 30 empleados y los eventos deportivos sin público,detalló la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.



Cinema Coyote reanudó funciones la semana pasada con una reducción en el aforo de entre 25% y 30%.



Cinépolis se adelanta



El ejemplo de esta nueva normalidad ya la puso Cinépolis, que tiene poco más del 50% de participación de las salas de cine – con 3,988 salas – en el país, que anunció las nuevas medidas de seguridad e higiene este fin de semana para las salas de cine que ya tiene abiertos.



’Además de cumplir con medidas de distanciamiento social, todos contarán con cubrebocas y caretas faciales, y también tendremos barreras de acrílico para reforzar la seguridad en los puntos de mayor contacto como taquillas y dulcerías’, señaló en un comunicado de prensa.



Entre las recomendaciones al público están usar cubrebcocas, el lavado de manos y utilizar gel antibacterial previo a la entrada de la función. Para evitar aglomeraciones, las personas deben de guiarse por los señalamientos de distanciamiento que encontrarán en el piso del recinto y la cadena optó por reducir el aforo.



Los asientos en rojo están bloqueados para controlar el aforo. Foto. Cinépolis

Por ahora ha abiertosus puertas en seis salas de Aguascalientes, una en Ciudad Hidalgo, seis en Morelia, una en Pátzcuaro y otra más en Sahuayo.



La empresa optó por realizar promociones durante la cuarentena a través de su plataforma en línea de Cinépolis Click en donde regalaba una renta al rentar una película, que después cambió a una renta por la renta de dos o tres películas. La plataforma fue una buena opción para mantener la marca en la mente del consumidor y ofrecer algunos estrenos previos.



Forbes México buscó un par de veces a la compañía para conocer su estrategia de ventas en un futuro sin obtener una respuesta al momento de esta publicación.



Por su parte, Cinemex no ha publicado una nueva fecha de reapertura, pero mantuvo el envío de combos y palomitas a través de las aplicaciones de delivery igual que Cinépolis.



La empresa cuenta con 351 complejos en 104 ciudades del país, en las que suma un total de 3,014 pantallas.



Forbes