Por COVID-19 el gobierno de Nezahualcóyotl entrega a domicilio apoyos alimenticios del programa: Neza Reconoce tu Grandeza

NEZAHUALCÓYOTL, MÉX.-Con el fin de apoyar a quienes más lo necesitan a sobrellevar la Jornada Nacional de Sana Distancia y les sea menos complicado permanecer en casa, el alcalde de Nezahualcóyotl Juan Hugo de la Rosa García, informó que el gobierno municipal ha iniciado la entrega a domicilio de 75 mil apoyos alimentarios extraordinarios por la emergencia de salud a causa del COVID-19, así como 70 mil despensas más dirigidas a adultos mayores correspondientes al programa Neza Reconoce tu grandeza, además de 200 mil paquetes sanitizantes para el hogar con jabón, cloro y su respectivo instructivo de aplicación.







El presidente municipal destacó, en conferencia de prensa virtual, que, si la población no tiene al menos los elementos más indispensables para quedarse en casa, difícilmente lo harán, pues desgraciadamente existe una cantidad importante de gente a la que le redujeron su salario o sencillamente se quedaron sin empleo, por ello la entrega de este apoyo a los que más lo necesitan.







Precisó que pese a los recortes presupuestales federales y estatales ya anunciados y a que la recaudación municipal ha caído drásticamente, se está haciendo un esfuerzo de mayor austeridad de la que ya se tenía y reajustes al gasto del gobierno municipal, destinado así recursos a dichos apoyos alimenticios, además de las acciones ya aplicadas como la compra de ambulancias, la entrega de cubrebocas, gel antibacteral, folletos informativos y la sanitización constante de los parques, mercados y espacios públicos municipales.







En ese sentido, De la Rosa García detalló que dichas adecuaciones presupuestales para enfrentar los gastos emergentes que la pandemia está generando, son ajustes principalmente dirigidos al consumo de combustible, eventos cívicos y culturales entre los que sobresalen los referentes a la celebración del aniversario número 57 del municipio, el gasto destinado para publicidad y el traslado de residuos, entre otros.







De la Rosa García puntualizó que el apoyo alimenticio extraordinario contiene dos bolsas de sopa, papel higiénico, una bolsa de hojuelas de maíz, arroz, azúcar, servilletas, atole, frijol, atún, avena, gelatina, leche en polvo, aceite para cocinar, sal, y lentejas, al tiempo que recordó el apoyo Neza Reconoce tu Grandeza para adultos mayores contiene sal, sobres de té, harina de arroz, chiles en vinagre, galletas, hojuelas de maíz, gelatina, papel higiénico, servilletas, aceite vegetal, atún en aceite, azúcar, una lata de chiles en escabeche, arroz, frijol, y avena.







En cuanto al paquete sanitizador, el alcalde indicó que hay muchas familias que ante la crisis económica que se está viviendo en el país, no cuentan con la posibilidad de adquirir los productos necesarios para desinfectar sus viviendas, por eso la entrega de este paquete, el cual ayudará a que el virus no entre a sus casas.







Indicó que tanto las despensas como el paquete sanitizador serán entregados hasta los domicilios de los beneficiarios por medio de la Brigada Neza te Apoya, cuyos integrantes cumplen con todas las medidas higiénicas preventivas y equipo de protección necesaria, además de que la visita será muy rápida, sin entrar a ninguna casa.







Reiteró sus propuestas de buscar acciones coordinadas con el gobierno del Estado de México, el de la Ciudad de México, las alcaldías y municipios, no sólo colindantes con Nezahualcóyotl sino de todo el Valle de México, para frenar la propagación del virus, pues tan sólo en la zona oriente entre alcaldías y municipios se registran 2362 casos positivos, así como establecer en el Centro Pluricultural Emiliano Zapata o en la Deportiva Municipal un hospital provisional para reforzar la infraestructura médica de la ciudad y poder hacer frente al momento más álgido de la epidemia, el cual está por llegar, afirmó.







Señaló que al momento autoridades municipales han visitado en su totalidad los 66 mercados municipales, de los cuales 5 han sido cerrados por no cumplir las medidas higiénicas preventivas, más de 4 mil comercios establecidos y 2 mil en vía pública, tanto para verificar la aplicación de las medidas sanitarias en los esenciales, como el cierre temporal en los no esenciales.







Finalmente, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García pidió a la población no bajar la guardia y continuar llevando a cabo todas las medidas precautorias establecidas para evitar el crecimiento de la pandemia, particularmente la de quedarse en casa pues de ello dependo el poder salir de la crisis lo antes posible.