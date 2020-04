Por Covid-19, el registro de precandidatos de Morena a regidores será por Internet, ya no por asambleas.



Juan Ricardo Montoya



Pachuca Hgo., 17 de marzo.



De acuerdo a Andrés Caballero Cerón presidente del Consejo Estatal de Morena en Hidalgo el registro de aspirantes a regidores por los 84 municipios a disputarse en Hidalgo para las elecciones del próximo 7 de junio será a través de internet ya no por asambleas.



Esto luego de que el pasado sábado el Consejo Nacional de Morena determinó suspender las asambleas municipales que se tenían previstas para los días 30 y 31 de marzo próximo para evitar una posible propagación de coronavirus.



Según Caballero, en lugar de las concentraciones masivas en cada uno de los ayuntamientos, se optó por recurrir a una plataforma de Internet.



Tras señalar que Morena es responsable en acatar las medidas de prevención que han establecido tanto el gobierno federal como el estatal para prevenir contagios del llamado también Covid-19, la plataforma digital quedará lista en los próximos días y será presentada a todos los aspirantes a las regidurías para que puedan registrar sus solicitudes.



Aunque aún no se sabe si las fechas de registro serán los mismos días que marca la convocatoria, se espera que el 29 de marzo este en red y el proceso se pueda llevar los dos días siguientes.



Tras el registro de solicitudes se hará uso de un método de insaculación para conformar las planillas.



En cuanto a la definición de candidaturas a presidentes municipales, Caballero reveló que la Comisión de Elecciones junto con el Comité Ejecutivo Nacional se encuentran en análisis de los perfiles de los aspirantes que se registraron en cada municipio para seleccionar cuales irán en encuesta cuando haya más de un contendiente.



También en que municipios Morena podría pactar candidaturas comunes con el PT, Partido Verde, Panal y Pes (estos dos últimos institutos políticos locales tras perder su registro nacional en los comicios del 1 de julio de 2018).