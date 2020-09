Por default, Morena puede quedarse sin designar candidatos en 41 municipios

De poco o nada servirá que Hidalgo se encuentre como uno de los 10 principales bastiones de preferencias obradoristas según las mediciones de las casas encuestadoras más importantes del país, toda vez que la actual dirigencia estatal de Morena ’logró’ que en cerca de la mitad de los municipios, se queden sin representantes de la Cuarta Transformación como candidatos incluso antes de comenzar con las campañas.



Primero, entregaron 17 municipios a otros partidos mediante la figura de Candidatura Común, pues es el mismo número de plazas en las que no serán ellos los encargados de designar a los perfiles a competir para la renovación de alcaldías; la figura optada obedece a una alianza electoral nacional, por lo que en ese sentido no tuvieron mucho margen de maniobra -aunque llegaron a ese escenario por incumplir en entregar en tiempo y forma los requisitos para formar una Coalición-.



A diferencia de la Coalición, donde se integra una misma plataforma bajo el principio de uniformidad y en donde tienen injerencia en las designaciones, la Candidatura Común obligó a Morena a ’entregar’ 17 plazas a otras fuerzas para obtener el favor de las mismas en sólo 8 municipios.



En segundo lugar vino ’el error’ de su representante ante el Instituto Estatal Electoral (IEEH), Alejandro Olvera Mota.



Hasta hace unos días, solamente se conocía que en 8 municipios no se habían registrado planillas, lo que impediría la participación de Morena en dichas demarcaciones según la Ley Electoral vigente, lo que equivale a entregarlas a la oposición por default, sin la oportunidad de poder participar.



Pero a lo anterior, según fuentes dentro del IEEH, se sumarían otros 16 municipios donde el registro puede ser negado, derivado de que no fueron ingresadas las fórmulas completas como señala la Ley. Este escenario es el más difícil de vaticinar porque no hay antecedente de que con toda la estructura suficiente en cada uno de los municipios, un partido incumpliese dicho requisito.



Sumados los puntos anteriores y en caso de que específicamente se concreten los últimos dos, dejarían a Morena sin un representante de la 4T en 41 ayuntamientos y por default, esto es, incluso antes de que se celebren las elecciones.