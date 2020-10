Por delicadeza del tema, AMLO será vocero del caso Cienfuegos

PEDRO DOMÍNGUEZ

Retomado de Milenio



Ciudad de México / 20.10.2020 .- En cuanto a los avances sobre el juicio del ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se autonombró vocero del caso, pues consideró que de esta forma no habrá manipulación de la información.



Hoy se decidirá si se le entrega o no, la libertad bajo fianza al ex funcionario, por lo que el mandatario recordó que, pese a que existe comunicación con Estados Unidos, los procesos judiciales son distintos, por lo que se debe respetar la soberanía de ambas naciones.



Del mismo modo, comentó que el gobierno de México le brindó asistencia a Cienfuegos, pero esperarán a los resultados del juicio: ’ellos no tienen por qué preguntarnos lo que van a hacer cuando se trata de detener a una persona en su territorio’, sostuvo.