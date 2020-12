Por desobediencia, regresan restricciones por COVID

Luego de que en las últimas semanas incrementaran los casos por Covid-19 en el estado de Hidalgo, el Comité Jurisdiccional de Seguridad en Salud aprobó el cierre de negocios como parte de las medidas dictaminadas por la Secretaría de Salud en Hidalgo.



Indicaron que las actividades y giros que serán suspendidos serán los siguientes: antros, bares, cantinas, centros nocturnos, gimnasios, establecimientos con fines lúdicos, boliches y billares, así como cualquier evento social a realizar en salones de fiestas.



De igual manera, serán cancelados los eventos sociales, turísticos, culturales, deportivos, políticos, religiosos y de trabajos.



En el caso de los restaurantes, comedores y cocinas, incitarán la venta de alimentos para llevar, así como limitarán el aforo a un 20%. No podrán realizar reservaciones para más de 5 personas por mesa, quedará prohibida la venta de bebidas alcohólicas y el horario de cierre máximo será a las 20:00 horas.



Respecto a tiendas departamentales y comercio en el caso de aforo presencial deberá ser del 20%. No podrán acudir menores de edad.



Así también, indicaron que en el caso de los centros deportivos los espacios abiertos sólo podrán funcionar para entrenamientos, en espacios cerrados no podrán realizar algún tipo de evento.



Los municipios donde serán aplicadas las medidas son: Pachuca, Tulancingo, Mineral de la Reforma, Apan, Tepeapulco, Tizayuca, Tula y Tepeji del Rio.



En respuesta a las restricciones anteriormente mencionadas, el presidente del Grupo Comercial Centro de Pachuca, Gustavo Ríos Rivera mostró su desaprobación.



"El cierre de negocios no es solución para evitar la propagación del Covid-19, es que las familias asimilen una nueva cultura de salud", mencionó.



’Ya vimos que el cierre de negocios tampoco es la solución, es un tema cultural, es que las personas entiendan que la extensión de la enfermedad es inminente y pues, se ha bajado la guardia. Muchos han aprovechado para hacer sus reuniones y no son conscientes de la situación’, señaló.



Hasta el día de ayer, reportaron 152 casos positivos de covid-19 y 35 defunciones en el estado según las cifras de la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud federal.Con información de NEWS HIDALGO