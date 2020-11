Por diputados faltistas cancelan sesión del Congreso de Guerrero

www.guerrerohabla.com



CHILPANCINGO, Gro., 12 de noviembre de 2020.- Treinta diputados locales no asistieron a la sesión ordinaria programada para este jueves en el Congreso del Estado por lo cual fue cancelada ante la falta de quórum. A la sesión de este jueves sólo acudieron 16 diputados.



La próxima será el martes 17 de noviembre. Este día se pretendía dar continuidad a la propuesta de los diputados de Morena, luego de que en la sesión del miércoles 11 de 22 legisladores pedían el cambio de su coordinador Jesús Villanueva Vega.



Durante la trasmisión virtual del Congreso, se comenzó con el pase de lista de los diputados y se informó de la asistencia de 15 legisladores; se integró tarde, el perredista Alberto Catalán Bastida, lo que dio un total de 16 asistentes.



La presidenta de la Mesa Directiva, Eunice Monzón García informó ante el Pleno que las diputadas Blanca Selene Armenta, Samantha Arroyo Salgado, Aracely Alvarado González y Yoloczin Domínguez Serna solicitaron permiso con previo aviso para faltar a la sesión.



Los asistentes fueron: Erika Valencia Cardona, Antonio Helguera Jiménez y Nilsan Hilario Mendoza por parte de Morena. Del PRI, estuvieron Heriberto Huicochea Vázquez, Héctor Apreza Patrón y Jorge Salgado Parra.



Por parte del PRD, llegaron Bernardo Ortega Jiménez, Robell Urióstegui Patiño, Dimna Salgado Apátiga, Celestino Cesáreo Guzmán, Servando de Jesús Salgado, Fabiola Rafael Dircio y Alberto Catalán Bastida También acudieron Enuncie Monzón García y Manuel Quiñones Cortés del PVEM y Leticia Mosso Hernández del PT.



En la sesión de este jueves que duró aproximadamente 15 minutos, no se informó si habrá sanciones o descuentos para los diputados faltistas, en su mayoría de Morena.



Este miércoles, la sesión del Congreso se declaró en receso debido a que los diputados de Morena no llegaron acuerdos para cambiar o continuar con su actual coordinador, Jesús Villanueva Vega. El diputado Arturo Martínez Núñez fue quien desistió de su firmar a la petición de cambiar a su líder de bancada.

Fuente: Quadratín