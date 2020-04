Por el aumento en el número de casos por Covid-19 en Nezahualcóyotl no hay venta de bebidas alcohólicas: Juan Hugo

NEZAHUALÓYOTL, MÉX. -Ante el incremento en el número de casos por Covid-19 que se da no sólo en el país sino también en Nezahualcóyotl, pues de acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaría de Salud federal, esta localidad alcanza los 388, pero también al aumento en el número de casos de violencia por personas que se encontraban bajo el efecto del alcohol, de por lo menos 30 por ciento, el gobierno municipal decidió prolongar la prohibición la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en comercios y vía pública hasta el próximo 30 de mayo, así lo informó el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García.







El alcalde puntualizó que, por medio de este nuevo acuerdo emitido por el gobierno municipal, se extiende el que se había publicado el pasado 11 de abril y que concluía el día de hoy, por lo que queda prohibida tanto la venta como la distribución y consumo de bebidas alcohólicas en comercios y vía pública, ello para prevenir que por causa del alcohol se generen mayores problemas de violencia intrafamiliar pero también para que la gente se mantenga en sus casas y evite contactos con otras personas en la vía pública.







Enfatizó que la situación que se está viviendo en el oriente del Valle de México por el Coronavirus es complicada, pues en esta zona se acumulaban hasta el día de ayer 2946 casos positivos, por lo que se hace necesario tomar este tipo de medidas que como Nezahualcóyotl ya lo han venido haciendo otros municipios del Estado de México y alcaldías de la Ciudad de México.







Aseguró que, a pesar de que se han emitido disposiciones como la suspensión temporal de actividades para diversos comercios cuya actividad principal contemple la venta de bebidas alcohólicas para su consumo inmediato y/o al copeo, como: bares, cantinas, salones de baile, discotecas, centros nocturnos y casinos, cierto sector de la población ha buscado espacios en la vía pública para consumir bebidas alcohólicas, realizando reuniones que ponen en riesgo sanitario a toda la población, aún en contra de lo establecido en el Bando Municipal vigente, por lo que era necesario tomar esta medida, por lo que aquellas personas físicas o morales que no acaten la disposición serán sancionados conforme a las normas establecidas







Refirió que esta medida está en concordancia con lo publicado en la ’Gaceta del Gobierno del Estado de México’ el pasado 23 de marzo, mediante la cual se prorrogó la vigencia de las acciones con motivo de la epidemia causada por el Covid-19 hasta el 30 de mayo de 2020.







Por último, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García solicitó a la población en general su participación y comprensión para acatar las medidas preventivas de salud, evitar la conglomeración de personas y tomarse la contingencia con total seriedad, pues de hacerlo o no, depende el bienestar de todos y en este momento solo unidos saldremos adelante.