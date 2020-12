Por el COVID millones más sin empleo

El PRI ratifica compromiso con migrantes

+Atención tanatología a pacientes covid



CIUDAD DE MEXIXCO a 14 de diciembre del 2020.- EL 2020 ha sido el año en que una pandemia paró el mundo; no obstante también hemos sido testigos de algunos de los mayores actos de solidaridad entre trabajadores de la historia, señaló Sharan Burrow, Secretaria General de la Central Sindical Internacional .

Con la vista puesta en 2021, también sabemos que necesitaremos actos incluso mayores de solidaridad para reiniciar las economías, con derechos y protecciones para toda la gente trabajadora.

Las repercusiones de la pandemia de COVID-19 y la crisis económica que ha provocado todavía no se han hecho sentir en su totalidad. Millones de personas quedarán sin empleo y la desigualdad dentro de cada país y entre distintos países se profundizará hasta alcanzar niveles nunca vistos, a menos que los Gobiernos continúen interviniendo de manera coordinada.

El despliegue de pruebas rápidas podría contribuir a poner fin al continuo yo-yo entre confinamientos y reaperturas parciales. Pueden leer aquí el informe de la CSI para constatar por qué los Gobiernos necesitan invertir en test rápidos de antígenos, sumados al uso de mascarillas, la distanciación social y la concesión de permisos remunerados para cualquier persona que dé positivo, sin olvidar la protección social y las medidas de apoyo al empleo y a las empresas.

Hemos seguido planificando cómo debería afrontar el mundo esta situación. En la reunión del Consejo, los días 24 y 25 de noviembre, adoptamos un programa ambicioso y focalizado para el próximo año. Pueden consultar aquí nuestras Campañas Nuevos Frentes y los cuatro Pilares de Acción. Constituyen el marco para la realización de un Nuevo Contrato Social tan necesario, con la reconstrucción y la resiliencia basadas en empleo, con puestos de trabajo respetuosos del clima, salarios justos, protección social universal e inclusión. La labor del movimiento sindical internacional resulta vital para afrontar estos desafíos.

Este año, las principales instituciones mundiales han fallado a la gente trabajadora en su respuesta a la crisis. La declaración de los Líderes del G20 no aportó el impulso urgente y coordinado globalmente que el mundo necesita respecto al empleo y la protección social. Por otro lado, el asesoramiento aportado por los dirigentes del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha de insistir en medidas adicionales sobre alivio y condonación de la deuda, eliminando al mismo tiempo la prejudicial condicionalidad económica y social.

El Banco Mundial no adoptado las medidas que necesitan los países en desarrollo tan desesperadamente, donde la crisis está golpeando a la gente trabajadora de forma particularmente dura. Deben focalizar la financiación hacia empleos sostenibles y protección social, en asociación con los bancos multilaterales de desarrollo. El Banco Mundial, trabajando en colaboración con la OIT y el grupo de países de la OCDE, puede establecer un fondo mundial para la protección social.

La respuesta de emergencia a la COVID-19 ya no es la adecuada; es hora de establecer un plan para la recuperación y la resiliencia que incluya un fondo mundial para la protección social como parte de un nuevo contrato, invirtiendo en cuidados y empleos respetuosos del clima con una transición justa en todos los sectores clave.

También es necesario exponer el fracaso colectivo a la hora de actuar para frenar la emergencia climática, cuando se cumple el quinto aniversario del Acuerdo de París el 12 de diciembre. Hasta la fecha, 136 países deberían haber sometido sus Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (CDN), esto es, sus compromisos para reducir las emisiones nacionales y adaptarse al impacto del cambio climático.

No obstante, son muchos los países que todavía no las han presentado. Pero no dejaremos que se salgan con la suya: estamos controlando los progresos y expondremos a aquellos Gobiernos que ni tan siquiera den este simple paso para hacer frente a la emergencia climática.

Las consecuencias del cambio climático no afectan a todos por igual, las personas más pobres serán las más perjudicadas. Tenemos que oponernos a la desigualdad en todas sus formas. Este mes, con motivo del Día Internacional del Migrante el 18 de diciembre, mostremos nuestra solidaridad con aquellas personas que han tenido que abandonar sus hogares debido a factores medioambientales, sociales o económicos.

Para terminar, quisiera desearles unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Teniendo en cuenta que en muchos países durante las próximas semanas habrá varios días festivos nacionales, espero que tengan la posibilidad de descansar y reflexionar, para volver con renovadas fuerzas dispuestos a afrontar los desafíos de 2021, dijo…

EL PRI RATIFICA SU COMPROMISO HISTÓRICO CON LOS MIGRANTES MEXICANOS

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) es el partido de las causas sociales y tiene un compromiso histórico con los migrantes mexicanos, que mantiene con programas de vinculación, asesoría y política pública, además del impulso de propuestas siempre en beneficio de nuestros connacionales, manifestó la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este instituto político.

En sus redes sociales, el partido tricolor afirmó que es el único en México que da asesoría jurídica y financiera, capacitación para emprender, y vínculo directo con trámites y proceso a nivel municipal y estatal, a este sector, a través del programa Vínculo Migrante, que opera a través de la Secretaría de Asuntos Migratorios del CEN del PRI; además de asegurar su participación política en su Consejo Político Nacional.

En el marco de una campaña con el hashtag #ElPRINoLosOlvida, para mejorar las condiciones de vida de los migrantes mexicanos, el Revolucionario Institucional, encabezado por Alejandro Moreno, propuso que se les apoye con acceso a seguro médico y vacunas en consulados, cuando lo necesiten, como es el caso para la influenza y el Covid-19.

Además, el Partido de México y de los Migrantes planteó que cuando los hermanos mexicanos que radican fuera del país crucen a México a ver a sus familias no tengan que pagar impuestos de importación y se les otorgue defensa legal ante otros gobiernos….

EN HOSPITAL DE EXPASION DEL AUTODROMO SE HA BRINDADO ATENCIKON TANATOLOGICA A PACIENTES COVID

Con calidad, amor y siempre conservando el aspecto espiritual, mil familiares de pacientes COVID-19, derechohabientes y no derechohabientes, han recibido atención tanatología en el Hospital de Expansión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Desde su puesta en marcha en mayo pasado, los especialistas del IMSS en esta unidad médica han intervenido para explicar la situación por la que pasan los pacientes, desde la pérdida de la salud hasta las diversas manifestaciones clínicas de su condición física y el desenlace, indicó la doctora Alejandra Ortiz González.

Destacó que desde el ingreso de los pacientes a este complejo médico, a los familiares se les prepara ante el duelo y las emociones que presentan, como miedo, enojo, confusión, tristeza, ansiedad y preocupación, pues aunque son negativas, son las respuestas esperadas en esta emergencia sanitaria.

En el contexto de la pandemia, señaló, no es posible llevar la atención como se hacía anteriormente, en que el familiar ingresaba al hospital para acompañar a su paciente.

Como médica de apoyo en terapia intermedia refirió que en este Hospital de Expansión el aislamiento es total, al tratarse de un centro 100 por ciento COVID, y los casos que se atienden se revisan en el reporte electrónico interno.

Cuando se detecta un paciente en situación grave, subrayó, se ingresa a los familiares a una sala, se les proporciona equipo de protección, al igual que los médicos, y se realiza la intervención personalizada por espacio de 40 a 50 minutos.

Si se observa que es necesario otro tipo de intervención para los familiares, son canalizados a su Unidad de Medicina Familiar y, posteriormente, al segundo nivel donde hay atención tanatología.

Afirmó que esta terapia también se brinda por vía telefónica e incluso por video llamada, con apoyo de trabajadores sociales.

Se trata, dijo la doctora Ortiz González, de dar calidad en el trato a la familia en los últimos momentos de la vida de un ser querido y de estar con éste cuando finalice su ciclo…

