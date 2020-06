Por el incremento de feminicidios, grupo de mujeres marchan en Chicoloapan

Chicoloapan, Méx., a 8 de junio del 2020.- Un grupo de jóvenes mujeres acompañadas de familiares la tarde de ayer domingo marcharon por las calles principales de este municipio, para exigir al gobierno municipal de Chicoloapan, que encabeza la morenista Nancy Gómez, un alto a los ataques y feminicidios que en los últimos meses se han incrementado en esta localidad.



El grupo de más de 100 femeninas, la tarde de este domingo se congregaron a las afueras del mercado Sare 1, donde iniciaron una marcha hacia el palacio municipal.



Durante la protesta las manifestantes aseguraron que se ha incrementado la violencia machista a pesar de que el municipio está gobernado por una mujer. ’Aquí en Chicoloapan nos acosan sexualmente frente a la policía y estos no hacen nada’, mencionaron mientras recorrían los más de tres kilómetros hacia la explanada.



Dentro del contingente participó Lidia Florencio Guerrero, madre de Diana Velásquez Florencio, quien fue asesinada en el año 2017 en el municipio de Chimalhuacán, dijo que las mujeres no se encuentran seguras ni en sus casas.



El grupo de mujeres expresaron su inconformidad en contra de la presidenta morenista Nancy Gómez, a quien señalaron de pasársela chateando en sus redes sociales, autoengañándose que la inseguridad en su municipio está bajo control, cuando debería de atender la inseguridad que actualmente se vive en este municipio mexiquense.



Después de al menos dos horas el contingente arribó a la explanada municipal donde varias madres de familia expusieron el caso de sus hijas ´presuntamente desaparecidas. Mientras esto ocurría un grupo de mujeres realizó algunas pintas en las paredes y muros del palacio municipal que decían ’Asesinos’.



Patricia Álvarez García, quien es profesora líder del magisterio popular en Chimalhuacán, detalló que lleva años conociendo casos de niños violentados en casa y la autoridad no ha hecho nada al respecto.



Las mujeres inconformes agregaron que de nada ha servido que la alcaldesa haya solicitado la presencia de elementos de la Guardia Nacional, si los homicidios, feminicidios y agresiones contra mujeres ha aumentado.



Al término de la manifestación, las mujeres, prendieron veladoras y exigieron a la presidenta municipal, Nancy Gómez, le exija a la Fiscalía del estado de México esclarezca el hallazgo del cuerpo de una mujer calcinada en las minas de Chicoloapan el pasado 2 de junio y las ejecuciones de por lo menos dos mujeres más que se han suscitado durante los últimos meses.