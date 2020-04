Por encierro, riesgo de problemas emocionales en futbolistas

Históricamente –desde 1918– toda pandemia iguala a los seres humanos sobre la tierra. Nadie escapa. Ni países socialistas ni capitalistas. La guadaña de la muerte vive en el dintel de los hogares. Se ciñe en burgueses y proletarios. Desde el más poderoso ser humano hasta el más miserable.



Incluye actores, cantantes, artistas plásticos, deportistas… Cuando el dinero no vale. Enemigo invisible que hace sentir miserables a todos.



Cómo entender que un insignificante virus puso de hinojos a la caverna global, en pleno Siglo XXI, con todo su poderío científico, tecnológico y armamentístico.



Síndrome del vacío que llena la desesperanza.



Cada vez son más comunes los análisis de esa fenomenología social del encierro desde la psicología. Y se decanta en cuatro aristas: ansiedad, angustia, trastornos del sueño. Y, la más aguda: depresión.



Que puede detonar locura y, luego, en caso extremo, ideación suicida. Hasta que se libera de ella o consuma.



Por eso, entre el 22 de marzo y el 14 de abril, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro) y las asociaciones de jugadores nacionales afiliadas, encuestaron a mil 602 futbolistas profesionales en países que habían implementado medidas drásticas para contener la propagación del coronavirus.



El estudio revela cómo la depresión empezó a ser un problema de salud mental, al analizar a 1,134 jugadores masculinos, con una edad media de 26 años, y 468 jugadoras, con una edad media de 23 años.



Uno de cada 10 (13%) jugadores presenta síntomas de depresión desde la suspensión de las competiciones (en marzo) debido a la propagación del coronavirus, reveló FIFPro en su informe.



El estudio evalúo durante casi un mes a mil 602 jugadores de 16 países en confinamiento, entre ellos Inglaterra, Escocia, Francia, Australia y Estados Unidos, con 468 jugadoras incluidas.



En los resultados, los futbolistas mostraron síntomas de depresión 13% de los hombres y 22% de las mujeres. Un estado de ’ansiedad generalizada’ se detectó en 18% de los jugadores y en 16% de las futbolistas.



’En el futbol, de repente hombres y mujeres jóvenes deportistas están en aislamiento social, con una suspensión de sus vidas activas y dudas sobre su futuro’, señaló Vincent Gouttebarge, exjugador francés y jefe médico de FIFPro.



Con muchos países bajo estrictas normas de confinamiento para intentar sujetar la propagación del coronavirus, Gouttebarge recuerda que muchos jugadores profesionales viven en países extranjeros, sin familia, y en muchos casos con ansiedad porque se acerca el final de sus contratos cortos.



La encuesta de FIFPro realizada junto al hospital de la Universidad de Ámsterdam, Holanda, da continuidad a un estudio idéntico realizado entre diciembre y enero en el que 11% de las mujeres y 6% de los hombres mostraron síntomas de depresión. Entonces se incluyó a 307 futbolistas.



’Al realizar el estudio y publicar los resultados somos muy conscientes de que estamos comunicando una reflexión sobre un problema social que afecta a más gente que a nuestros miembros’, puntualizó el secretario general de FIFPro, Jonas Baer-Hoffmann.



Sin embargo, FIFPro no quiere que las preocupaciones por la salud mental de los deportistas se utilicen como argumento para retomar las competiciones lo antes posible.



’Si ponemos presión en los jugadores para hacerlos regresar en un medio donde podrían sentir que su seguridad está en peligro, podría aumentar su ansiedad y su preocupación’, dijo Baer-Hoffmann, en una conferencia de prensa telefónica este lunes.



El énfasis, alertó, ’debe estar más en comprender que los jugadores de futbol en general son más similares al resto de la sociedad que lo que la gente piensa.’



Sobre el futbol femenino FIFPro informó esta semana (en otro reporte) que los recientes avances están en riesgo de desaparecer debido a la paralización de la actividad deportiva.



’El deporte femenino podría enfrentar una amenaza existencial y muchas jugadoras podrían perder su medio de subsistencia como consecuencia de la pandemia. Corre el riesgo de retroceder muchos años en su desarrollo si no le prestamos atención a eso ahora’, concluyó Jonas Baer-Hoffmann