¿Por esto olvidaron el 75 Aniversario Luctuoso del Estadista Elías Calles Campuzano?

Al parecer la memoria le falló a quienes, hoy, se asumen como los detentadores de la historia de México. En ese olvido selectivo, pasaron por alto que el pasado 19 de octubre, se conmemoraba el aniversario luctuoso número 75 del Estadista Plutarco Elías Calles Campuzano. Es entendible que tengan sus héroes de preferencia, todos quienes andamos en esto de investigar los hechos históricos los tenemos. Sin embargo, eso no es motivo para enviar al baúl de los trebejos a quienes fueron artífices fundamentales en la construcción de la patria nueva. De pronto, se les ha olvidado que el estado mexicano moderno, ese bajo el cual crecimos y nos desarrollamos, se generó a partir el diseño que, en la Constitución de 1917, elaboró Venustiano Carranza Garza; que fue Adolfo De La Huerta Marcor el encargado de desbrozar y dejar el terreno listo, al apaciguar a un buen número de rejegos; que fue Álvaro Obregón Salido quien ejecutó la labor de cimentación al arreglar nuestros asuntos con el exterior y lograr que, en lo interno, se crearan las condiciones para que se diera una transición pacifica del poder; que fue Plutarco Elías Calles Campuzano quien edificó las instituciones económicas, sociales y políticas que dieron forma a la construcción que albergó ese estado mexicano moderno que mencionamos líneas arriba.

Al observar cómo varios de los detentadores actuales de la historia de México caminaban a unos metros de la tumba del Estadista y ni siquiera volteaban a verla, nos preguntamos: ¿Acaso pensaron que si lo hacían se iba a empequeñecer la figura de quien andaban honrando? Si eso fue, estimamos que flaco favor le hacen a la memoria de su ídolo. En el análisis histórico cada uno tiene su espacio con positivos y negativos que en nada demerita lo que hicieron por la nación. Sin embargo, creer que con lanzar un manto de olvido vamos a dejar de lado el tamaño de la obra del estadista Elías Calles, pues están equivocados. En ese contexto nos permitiremos explorar cual fue el motivo por el cual hoy no quieren ni siquiera pronunciar el nombre del Estadista de origen sonorense. Vayamos a ver si lo encontramos.

¿Será por lo que mencionó en su informe presidencial de 1928? Entonces, Elías Calles dijo: ’Pero debo…decir que quizás en ninguna otra ocasión las circunstancias hayan colocado al jefe del poder ejecutivo en una atmosfera más propicia para que volviera a existir en nuestro país el continuismo a base de un hombre… creemos definitiva y categórica[mente que es necesario] pasar de un sistema velado de gobierno de caudillos a uno más franco régimen de instituciones…’ En ese sentido, apuntó: ’ No necesito recordar como estorbaron los caudillos, no de modo deliberado quizás, a las veces, pero sí de manera lógica y natural siempre, la aparición y la formación y el desarrollo de otros prestigios nacionales de fuerza, a los que pudiera ocurrir el país en sus crisis internas o exteriores , y como imposibilitaron o retrasaron, aun contra la voluntad propia de los caudillos, en ocasiones, pero siempre del mismo modo natural y lógico, el desarrollo pacifico evolutivo de México como país institucional, en el que los hombres no fueran, como no debemos ser, sino meros accidentes sin importancia real, al lado de la serenidad perpetua y augusta de las instituciones y las leyes.’ Ahí no paraba la reflexión de Elías Calles, misma que se daba en torno al nombramiento de un presidente que lo sustituyera, dado que el mandatario electo, Obregón Salido, había sido asesinado por manos que la curia bendijo. En ese contexto, mencionó: ’La designación por el Congreso, de un presidente provisional, no será ahora preciso volver los ojos a caudillos, puesto que no los hay; ni será prudente ni menos patriótico pretender formarlos, supuesto que la experiencia de toda nuestra historia nos enseña que sólo surgen tras de un enconado y doloroso periodo de graves trastornos de la paz publica y que traen siempre peligros para el país que todos conocemos, aunque sólo sean estos peligros. en el mejor de los casos, y cuando se trate de personalidades excepcionales, como aquella cuya muerte lloramos [la de Obregón], todo patriotismo, capacidad y buena intención; aunque sólo sean entonces estos riesgos, la tremenda desorientación y la inminencia anárquica que la falta del caudillo trae consigo.’ Podría ser que lo mencionado no fue lo que motivó ignorar que el 19 de octubre de 1945 falleció el Estadista Elías Calles Campuzano, veamos otra razón posible.

¿Serán las palabras con las cuales respondió, el día de su toma de posesión el 1 de diciembre de 1924, al corresponsal de la cadena periodística Hearst, Otheman Stevens? Esta persona cuestionó a Elías Calles acerca de si las leyes agrarias habían traído los beneficios deseados, la respuesta fue: ’La aplicación de las leyes agrarias ha producido, en parte, los beneficios deseados por los gobiernos revolucionarios, pero no se obtendrán de modo total estos beneficios en mi concepto, en tanto no se aborde el problema de las tierras de un modo completo e integral, que comprenda no sólo la entrega de la tierra, sino la garantía de su producción, haciendo que el que la recibe sea dotado también de semillas, aguas, implementos y crédito necesarios para el cultivo de las tierras. Ya he dicho que considero el sistema ejidal como un paso para conseguir el desiderátum de extender la pequeña propiedad que hará rica y prospera la agricultura nacional.’ Dado que el Estadista acompañaba la palabra con la obra, durante su mandato implantó diversas medias para avanzar en el sentido de lo que planteaba en materia agrícola. Para ello, promulgaron varias leyes: la de Irrigación con Aguas Federales; la de Dotaciones y restituciones de Tierras y Aguas; y, la de Escuelas Centrales Agrícolas. Asimismo, se crearon los bancos Ejidal y Agrícola. El objetivo era claro, había que convertir a los campesinos en generadores de riqueza y no en entes sometidos y dependientes, que, a cambio de un voto, les entregaran la dadiva gubernamental. El estadista no compartía la perspectiva de quienes creían que con cultivos en macetas era factible revertir la miseria del campo mexicano o bien que ello era posible lograrlo con repartir tierras sin acompañarlas de un programa que llevara los implementos necesarios para hacerlas rentables. Podría ser que lo mencionado no fue lo que motivó ignorar que el 19 de octubre de 1945 falleció el Estadista Elías Calles Campuzano, veamos otra razón posible

¿Serán las acciones que tomó para poner orden en el sistema bancario-monetario-financiero del país? Apenas iniciando su gobierno, procedido a crear, en diciembre de 1924, la Comisión Nacional Bancaria. Asimismo, reorganizó la Comisión Monetaria que habría de operar la Casa de Moneda. A la par de todo esto, en enero de 1925, fu expedida la Ley General de Instituciones de Crédito. La modernización del país necesariamente pasaba por el manejo adecuado de las instituciones financieras y crediticias, eso era un planteamiento de largo plazo y no simplemente tomar medidas para salir del paso y ganarse el aplauso fácil. Debemos de recordar que al amparo de la ley bancaria dio inició a sus labores, el 1 de septiembre de ese año, el Banco de México. Esto debe de enfatizarse, fue el resultado de la labor realizada por expertos financieros mexicanos sin la asesoría de ningún extranjero. Los foráneos que, posteriormente, dieron un vistazo a esto no encontraron nada que criticarle salvo que la ley tenia un alto grado de restricciones que a la vez que la hacían lucir como muy conservadora, imponían candados muy rígidos en la operación del Banco hasta el grado de poner en peligro su capacidad de generar utilidades. El Banco de México operaría sobre la base de la autonomía del gobierno, salvo en casos muy específicos perfectamente establecidos, pero el objetivo era tener una entidad autónoma de las decisiones burocráticas o convertirlo en una caja chica del gobierno federal. Quienes laboraran en dicha institución habría de hacerlo al margen de la estructura del gobierno federal y habrían de ser expertos en la materia. Su capital inicial seria 55.7 millones de pesos oro nacional. Podría ser que lo mencionado no fue lo que motivó ignorar que el 19 de octubre de 1945 falleció el Estadista Elías Calles Campuzano, veamos otra razón posible.

¿Serán las medidas que tomó para manejar la relación con las compañías petroleras estadounidenses? En febrero de 1926, se publicó en el New York Times una entrevista en donde Estadista dejaba claro cual era el motivo de lo que se llamo las leyes de extranjería y de petróleo. Al respecto, enfatizaba que seria inmoral e injusto que un país dictara leyes ’para no exigir el estricto cumplimiento de estas, o para establecer diferencia por motivos de nacionalidad de las personas o de las compañías a quienes las leyes se refieran.’ Respecto a la ley petrolera, negaba que en cualquier sentido fuera retroactiva. Al final, se impusieron reglas para obligarlas a negociar bajo otros términos. Si bien parecía que aquello era una rendición, en la realidad lo que operaba era el nacionalismo pragmático aquel en el cual los intereses de la patria prevalecían, pero sin olvidar la realidad circundante y en ese contexto realizar las negociaciones. Eso operó y permitió al estado mexicano contar con recursos para realizar las obras requeridas y poder sentar las bases del estado mexicano moderno. Podría ser que lo mencionado no fue lo que motivó ignorar que el 19 de octubre de 1945 falleció el Estadista Elías Calles Campuzano, veamos otra razón posible.

¿Serán las acciones que tomó para apaciguar al enemigo que se oponía al nacimiento del estado mexicano moderno? Recordemos que ningún estado puede ser fuerte sino se cuenta con un gobierno sólido y a eso estaba opuesto un enemigo ancestral, la iglesia católica. Bajo la excusa de que se quería terminar con ella, una mentira plena, los miembros de la curia continuaban con la defensa de sus privilegios y buscaban que la ignorancia siguiera reinando. Se oponían a la prevalencia de la educación laica y la expresión religiosa en forma ordenada. En ese contexto inventaron el cuento de que el gobierno les había cerrado los templos, cuando en realidad fueron ellos quienes lo hicieron para soliviantar los ánimos. No les importó, ni aun ahora les preocupa, llevar las cosas al extremo y crear un enfrentamiento armado que costaría, inútilmente, la vida de alrededor de cien mil mexicanos. Al final, el estadista Elías Calles haría prevalecer la separación estado-iglesias, algo a lo que sistemáticamente se le ha ido dando reversa hasta llegar a nuestros días. Podría ser que lo mencionado no fue lo que motivó ignorar que el 19 de octubre de 1945 falleció el Estadista Elías Calles Campuzano, veamos otra razón posible.

¿Serán las medidas que en materia de educación tomó durante su mandato? Por años, algunos han vendido a los de la lectura superficial que el proyecto educativo de México fue diseñado por el cobarde-gigoló-sinarquista-nazi, José Vasconcelos. Sin embargo, muy conveniente es recordar que la idea original fue del presidente Obregón Salido y el Estadista Elías Calles fue quien creo las escuelas secundarias, a la par que organizaba la dirección de enseñanza técnica, industrial y comercial cuyo objetivo era fomentar la instrucción para que se formaran obreros calificados que prestaran sus servicios en el sector industrial. Eso era pensar hacia el futuro estando consciente de que la modernización del país no podría lograrse si no ser daba el paso hacia la industrialización en donde eran requeridos técnicos preparados, Elías Calles no concebía ese desarrollo industrial como un simple proceso maquilador, sino uno en el cual operara en base a las cadenas productivas generadoras de valor agregado para la economía nacional. Podría ser que lo mencionado no fue lo que motivó ignorar que el 19 de octubre de 1945 falleció el Estadista Elías Calles Campuzano, veamos otra razón posible.

¿Serán las acciones que tomó en materia de comunicaciones? Debemos de recordar que, en abril de 1925, fue creada la Comisión Nacional de Caminos bajo la cual se construyen las carreteras, Mexic0-Puebla, México-Pachuca y se inicia la México-Acapulco y México-Laredo. Algo que poco énfasis se hace es que, a partir de 1928, los caminos carreteros de México serian proyectados, conservados y construidos por ingenieros y hombres de negocios mexicanos. Asimismo, en materia de comunicaciones, se ampliaron los servicios telefónicos y el 21 de septiembre de 1927, se inaugura el servicio telefónico entre México y los Estados Unidos. Al calce de los asuntos de comunicaciones, hemos de recordar que fue en agosto de 1925, cuando se promulgó la Ley General de Pensiones del Retiro. Podría ser que lo mencionado no fue lo que motivó ignorar que el 19 de octubre de 1945 falleció el Estadista Elías Calles Campuzano, veamos otra razón posible.

¿Serán las medidas que implantó para la creación del Partido Nacional Revolucionario y los señalamientos que hacía? respecto a la vida política del país? Para Elías Calles había un grave problema que venían arrastrando los gobiernos de la Revolución. Mencionaba que ’la mayoría revolucionaria del país, repudia abiertamente formulas y formas de orden político , y discute o niega la legitimidad de numerosos y diversos representantes de la autoridad, y siente que, lo mismo en los ayuntamientos que en las cámaras locales, que en los gobiernos de los estados y que en las cámaras federales , no ocupan sus puestos por elección popular muchos de nuestros políticos. Y de esta convicción, que se traduce naturalmente en impopularidad de autoridades, en desprecio para otras, y en un sentimiento de desconsuelo, de real y generalizado escepticismo político, perfectamente explicable, resulta un estado de pasividad aparente de verdadera inercia nacional en materia política, solo interrumpida o sacudida por acciones y reacciones locales, por murmuraciones constantes y por constantes desconfianzas justificadas que son, como es natural, fácil abono para hacer germinar propósitos sediciosos o propagandas subversivas de cualquier orden.’ Por ello, apuntaba Elías Calles, ’corresponde al Partido Nacional [Revolucionario] en el que se han fundido la mayor parte, si no la casi totalidad, de las agrupaciones políticas de ideología avanzada, y corresponde por tanto a ese partido reparar errores que la Revolución haya cometido en materia política.’ Ese era el concepto bajo el cual se formó y a lo que aspiraba el PNR, operar desde las bases hasta la cúpula y no a la inversa. En ningún momento se estructuró sobre la base de un sistema presidencialista, las distorsiones empezaron con otros y no bajo la óptica de su creador. Podría ser que lo mencionado no fue lo que motivó ignorar que el 19 de octubre de 1945 falleció el Estadista Elías Calles Campuzano, veamos otra razón posible.



¿Serán algunas misivas cuyo contenido algunos prefieren dejar en el olvido para no mostrar el otro lado de cierto personaje hoy idealizado? El 8 de mayo de 1928, un general de apellido Cárdenas del Río, de nombre Lázaro, se dirigió al Estadista Elías Calles para rogarle ’tener en cuenta mi gratitud…’ y precisar que haber logrado ascender ’al más alto grado en nuestro ejército lo debo a usted que siempre me ha distinguido y ayudado y espero guarde usted la seguridad de que seré siempre de usted el amigo leal que seguirá guiándose en las ideas revolucionarias y ejemplo de honradez que nos ha enseñado usted.’ (Las negritas son nuestras). Mas tarde, El 19 de julio de 1928, tras del asesinato del ex presidente Obregón Salido, Cárdenas empuñó la pluma y le escribió al presidente Elías Calles: ’Ahora, señor, en vuestras manos ha quedado resolver la situación del país y en estos momentos en que la nación pone sus esperanzas en usted, tened presente que si un grupo tuvo empeño en asesinar al general Obregón, puede existir otro que tenga interés en vuestra muerte, y si esto sucediere, pensad en los trastornos enormes que sobrevendrían al país faltando usted, que es el único que tiene ascendiente en toda la república… cuidad vuestra persona para evitar un nuevo desastre a la nación.’ (Las negritas son nuestras). Pero eso no era todo, durante el llamado Maximato, Cárdenas reconocería la autoridad de Elías Calles. En julio 16 de 1929, Cárdenas le recordaba a Elías Calles que, como se lo había comentado personalmente, dejaría la jefatura de operaciones militares para regresar a la gubernatura de Michoacán. Ante ello, le pedía, ’se sirva recomendar con el señor presidente [Emilio Portes Gil], sea designado el general [Vicente] González para sustituirme en esta jefatura.’ Casi un año después, el 27 de junio, Cárdenas volvió a requerir el apoyo de Elías Calles, ahora apuntando que dados ’los buenos servicios prestados por el general brigadier Miguel Henríquez Guzmán, … le suplico recomendarlo para que se le dé alguna comisión, ya sea el mando de un regimiento o hacer posible se le destine a Quintana Roo…’ Podría ser que lo mencionado no fue lo que motivó ignorar que el 19 de octubre de 1945 falleció el Estadista Elías Calles Campuzano, veamos otra razón posible.

¿Serán las acciones que tomó durante el llamado Maximato? Nadie va a poner en duda de que al dejar el cargo, el Estadista Elías Calles se convirtió en el hombre fuerte de la política mexicana y que esa influencia era determinante a la hora de nombrar candidatos emergidos del Partido Nacional Revolucionario. Cometió exceso, ni duda cabe, se dejó llevar por las lisonjas como las que se leen en el párrafo anterior y mostró la flaqueza del ser humano ante le halago, terminando por rebasar los límites de la prudencia. Que las cosas llegaron hasta el punto de que el presiente Pascual Ortiz Rubio prefirió abdicar del cargo antes de seguir siendo objeto de burlas que lo tachaban de ser un pelele. Definitivamente que eso no fue lo que el Estadista planteó al crear el órgano político referido. Sin embargo, en su descargo, hemos de mencionar que en esos momentos el país requería de una figura que actuara como catalizador de las ambiciones e intereses que eran muchos y amenazaban con dar al traste con las instituciones aun endebles. Aun cuando se dice que su palabra era única y aceptada sin chistar por todos, hay un hecho que, si bien pudiera sonar baladí, muestra que las decisiones no eran a rajatabla. Cuando se da la sucesión del presidente Abelardo L. Rodríguez, este se opone rabiosamente a que el escogido sea el coahuilense mas ilustre del México post revolucionario, Manuel Pérez Trevino, quien a todas luces era el candidato idóneo para continuar la consolidación el estado mexicano moderno encaminado a generar riqueza y prosperidad para la mayoría de la población. Sin embargo, Rodríguez tenia una cuenta pendiente con el coahuilense quien en su juventud había cometido el ’pecado’ de ser novio de quien era la esposa del presidente que concluía su encargo. El Estadista claudicó ante los argumentos de Rodríguez y ahí cimentaría lo que le sucedería después. Podría ser que lo mencionado no fue lo que motivó ignorar que el 19 de octubre de 1945 falleció el Estadista Elías Calles Campuzano, veamos otra razón posible.

¿Será que quieren olvidarlo por la lección que dictó al momento en que fue expulsado del país? Para quienes no lo recuerden, el 1 de abril de 1936, el presidente Cárdenas Del Río ordenó que el Estadista Elías Calles se fuera del país. Recordar esto es motivo de regocijo para algunos y alaban la actitud del presidente, pero olvidan la forma en que se comportó el Estadista. ¿Alguna vez, han considerado que con el poder que Elías Calles tenía aun, bien pudo haber llamado a sus leales en el Ejercito a levantarse en contra de Cárdenas? Seguramente no lo han considerado, pero la respuesta es muy simple, no lo hizo porque no iba a meter a la nación en una reyerta que al final de cuentas terminaría destruyendo la paz y la obra de la patria nueva que estaban en proceso de consolidación. Podría ser que lo mencionado no fue lo que motivó ignorar que el 19 de octubre de 1945 falleció el Estadista Elías Calles Campuzano, veamos otra razón posible

¿Será porque hay un detalle que muestra diferencias? Algunos, considerando ser analistas de altos vuelos, enfatizan que al momento en que llegaron a avisarle al Estadista que debería de irse, lo encontraron leyendo el libro ’Mi Lucha’ cuyo autor es la bestia austriaca. Ante eso, y algunas declaraciones que hizo después en Los Ángeles al historiador José C. Valadez, lo acusan de ser simpatizante del nazismo. Vaya cortedad de miras. Ante ello, les preguntaríamos: ¿Cuál será la opinión de esos acusadores acerca del presidente Cárdenas del Rio quien vendió el petróleo mexicano a la Alemania de la bestia austriaca y a la Italia del Duce, mientras autorizó a concesionar, el decreto fue publicado en el Diario Oficial, 100 mil hectáreas de suelo mexicano a los súbditos de Hirohito para que exploraran y explotaran el petróleo de nuestro país? Uno leía y opinaba, mientras que el otro negociaba el hidrocarburo mexicano con las potencias del eje. Saque usted sus conclusiones lector amable.

Tras de este repaso breve podemos concluir que el motivo para ignorar que el 19 de octubre de 1945 falleció el Estadista Plutarco Elías Calles Campuzano fue simplemente que la obra por él realizada, con todos los errores que cometió, alcanza niveles de una estatura superior la cual le permite que, junto con Benito Pablo Juárez García, sean los únicos dos Estadistas que han gobernado este país a lo largo de su historia. Uno construyó la Patria Nueva y el otro creó el Estado Mexicano Moderno. Por ello, el pasado 19 de octubre, fue ignorado el aniversario luctuoso numero 75 del Estadista Plutarco Elías Calles Campuzano. [email protected]

