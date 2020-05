Por extorsión, denuncia contra Ana Gabriela Guevara

+A cambio de un contrato por servicios de comedores para atletas



+’Existe una campaña negra en mi contra’, revira la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte



+En juego, convenio de 16 millones 901 mil 552 pesos



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– A los 43 años de edad, sigue en el ojo del huracán Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura y Deporte. Primero fue un video anónimo de dos minutos, sin audio, sólo con breves textos, que el pasado lunes estalló en redes sociales.

Horas después apareció cono nota periodística en el diario El Financiero que detonó el escándalo: empresarios del estado sureño de Veracruz denunciaron una red de extorsión que operaría, de forma directa, desde la oficina principal de la Conade.



Guevara Espinosa fue acusada de chantaje, de acuerdo a las investigaciones que se tienen en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz. Caso que incluso destacaron portales de otros países, como el influyente Infobae.com de Argentina.



Desde el pasado marzo, la funcionaria había declarado a la prensa, fiel a su estilo, ’me vale madre’, en respuesta a los constantes señalamientos por corrupción en su contra desde que llegó al cargo, hace casi año y medio.



A Ana Gabriela, además, se le vincula con la expriista Armida Adriana Ramírez, una supuesta colaboradora que trabaja bajo sus órdenes. La carpeta de investigación se abrió el pasado 15 de abril con folio FEADPD/ZC-V/083/2020 ante Aurora Solano Arroyo, encargada de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas Zona Centro de Veracruz.



De acuerdo con la indagatoria, Guevara habría estado presente en al menos dos encuentros, lo mismo que Sergio Monroy Collado, Subdirector de la Conade, en los que solicitó cantidades de dinero en efectivo para comprometer un contrato de prestación de servicios para los comedores de la dependencia.



’Campaña negra’



Ayer, la titular de la Conade sostuvo una entrevista con la el programa radiofónico Pasión W sobre el regreso de los deportivas a sus actividades cotidianas. A pesar de que no se comentó nada referente a sus más recientes acusaciones, expelió que ’existe una campaña negra’ en su contra.



’Existe una intención de todas las acusaciones, sobre todo de las primeras que surgieron de las supuestas cinco denuncias –por opacidad en el manejo de recursos públicos– que había en la Función Pública. Entregamos lo relacionado para dejar todo claro’, argumentó.



Puntualizó:



’Es una campaña negra. Y lo único que puedo decir sobre todas las acusaciones es que ya entregamos lo que se pidió. No hemos recibido contestación. Tengo toda la tranquilidad de que esto está más que claro’, aseguró, la campeona mundial de 400 metros en París 2003 y medalla de plata en la olimpiada de Atenas 2004.



Presunto secuestro



En la investigación dada a conocer por el diario especializado en economía y finanzas, empresarios locales denunciaron ante la FGE de Veracruz una red de extorsión que supuestamente opera de forma directa desde la oficina de la Conade, al sur de la Ciudad de México.



En concreto, se acusa a la medallista de exigir un pago previo de 150 mil pesos, para otorgar un contrato por servicios de alimentos a un comedor operado por Conade. Además de dicho adelanto, pidió un 15% de 16 millones 901 mil 552 pesos, total de lo sufragado en el contrato. El presunto delito habría ocurrido en contra de la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S.A. de C.V. (CIMSA).



Se señala a la colaboradora de Guevara, Armida Ramírez Corral, como la intermediaria para el trato con Carlos Donaciano Solórzano Pineda, representante legal de CIMSA y quien presentó la denuncia.



Ramírez, también expresidenta municipal suplente de Xalapa en 2004, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se presentó ante Donaciano como una persona cercana a Ana Gabriela. La intermediaria sirvió como vínculo para cerrar el contrato de ‘Suministros de Alimentos para Deportistas y Entrenadores’, el cual tuvo vigencia de julio a diciembre de 2019.



El objetivo del soborno era mantener la relación de forma multianual.



Pero Donaciano argumentó que no recibió pago alguno durante los seis meses de suministro de alimentos, por lo que su empresa quebró y por esa razón no saldó lo indicado para renovar el contrato.



La presión de Armida Ramírez contra el empresario fue creciendo y le aseguraba que ella misma se encontraba en problemas con la titular de la Conade, al grado de que le puso a un ingeniero ’como custodio o vigilante’.



Era para presionarla y poder cobrar la cantidad que exigía y que, incluso, estuvo secuestrada en el hotel Royal Pedregal de la Ciudad de México, a unos cinco kilómetros de distancia de las instalaciones de la Conade, el 26 de febrero, por órdenes de Ana Gabriela Guevara, para garantizar el pago de lo acordado.



Posteriormente, tras otra reunión con Carlos Donaciano, Armida, acompañada de elementos de la Fuerza Civil comandados por ‘El Comandante Corona’ –pareja sentimental de la intermediaria–, presuntamente amenazaron al dueño de CIMSA para pagar las exigencias económicas indicadas por Guevara.



Según la documentación consultada por El Financiero, Donaciano aceptó el pago de 2 millones 900 mil pesos y lo entregó al Comandante Corona.



Después de 24 horas, mediante un mensaje de texto, Armida se comunicó con el empresario para señalar que ni la millonaria suma ni su pareja sentimental aparecían. Ante esto, ella misma fue quien reportó a las autoridades su desaparición.



Están registradas, en la querella, llamadas telefónicas de los involucrados. Hay copias de los mensajes que intercambiaron por Whatsapp y cuentan con la geolocalización de los participantes, para corroborar que estuvieron en el lugar y en la hora que consta en las declaraciones.