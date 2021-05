Tlahuelilpan, sábado 2 de mayo de 2021



POR FALTA DE GESTIÓN, CENTROS DEPORTIVOS ABANDONADOS: KARINA MEJÍA



• Lamentó que los legisladores no se hayan acercado para reactivar la unidad de Tlahuelilpan.



• Pidió un voto de confianza para un proyecto nuevo



Karina Mejía Guerrero, candidata de la coalición Va por Hidalgo a diputada local por el distrito XIV Tula de Allende, se comprometió a hacer uso de la gestión social para las comunidades de Tlahuelilpan, las cuales presentan problemas de agua y falta de sitios recreativos.



’La verdad es que con mucha tristeza lo digo, ellos tienen una unidad deportiva y llevan años sin abrirla. Son aparatos muy costosos, tienen una pista para correr, de las mejores de la región y yo creo que se está echando a perder por un tema administrativo’.



Lamentó que ni el legislador federal actual ni el local se hayan acercado para intervenir ante las autoridades y solucionar el problema.



’también tenemos un tema en una comunidad, del agua, que sólo es cuestión de una bomba y que hablamos de un recurso mínimo, de cien mil pesos, los pobladores me dicen que se han acercado al diputado actual, pero no los ha ayudado en la gestión con las instancias correspondientes’.



La abanderada del PRD, Encuentro Social, PRI y Acción Nacional señaló que en sus recorridos la gente externa molestia y desconfianza a los políticos; sin embargo, pidió un voto de confianza, pues su proyecto es nuevo.



’Toda la gente ya está harta, están hartos de que vaya un candidato y otro y ya no les creen. Yo les decía que es la primera vez que voy a una contienda electoral. Les pido que me den la oportunidad y después ya me podrán calificar’.