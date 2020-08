Por falta de hospitales más de un millón de habitantes sin servicios médicos en Nezahualcóyotl: Juan Hugo de La Rosa

NEZAHUALCOYOTL,MÉX.-En los últimos treinta años no se ha construido ningún hospital en Nezahualcóyotl, actualmente en el municipio sólo existen los hospitales La Perla y Gustavo Baz, que entre los dos sólo cuentan con 280 camas para atender a una población de un millón 200 mil habitantes, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) para una población de esta magnitud, recomienda al menos 2 mil 800 camas, es decir, que actualmente un millón de habitantes de esta ciudad no cuentan con servicios hospitalarios, además de que está falta de infraestructura deja vulnerable a la población que padece otras enfermedades como diabetes, hipertensión, renales, entre otras, así lo señaló el alcalde Juan Hugo de la Rosa García.







El presidente municipal, manifestó en conferencia de prensa, que durante la actual pandemia, aproximadamente el 67.40 por ciento de los ciudadanos de Nezahualcóyotl que se han contagiado de COVID-19 fueron hospitalizados o atendidos en nosocomios ubicados en la Ciudad de México, donde 2 mil 177 de ellos son derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), institución que no tiene ningún hospital en el municipio, por lo que es urgente que se construya un nuevo hospital del IMSS en la localidad.







Precisó que, aunque el IMSS ya aprobó los recursos para construirlo, el gobierno del Estado de México no ha donado aún el predio donde se pretende construir dicho inmueble, el cual se ubica en el Bordo de Xochiaca, dejando así desprotegidos a miles de ciudadanos en un momento en el que resulta crucial fortalecer la infraestructura hospitalaria.







Puntualizó, que en la última solicitud que se realizó para la construcción del hospital, también se anexó copia de las escrituras del predio propuesto para comprobar que este pertenece al gobierno del Estado de México, ya que anteriormente, respondieron que no podían donar dicho predio porque no era propiedad estatal, y aun así en esta última ocasión, la respuesta siguió siendo negativa.







De la Rosa García llamó al gobernador de la entidad Alfredo del Mazo Maza a sensibilizarse con los ciudadanos de Nezahualcóyotl, ya que al no contar con hospitales del IMSS tras el cierre de la Clínica 25, los derechohabientes del municipio tienen que hacer largos traslados ya sea hacia la Ciudad de México o al municipio de Texcoco para recibir atención médica, poniendo en riesgo la salud de los habitantes, y además representa un golpe muy fuerte para el bolsillo de los ciudadanos quienes gastan entre 200 y 300 pesos solo para ir al hospital.







Resaltó que de los 5 mil 795 casos acumulados de COVID-19 que se presentaron en Nezahualcóyotl, 3 mil 906 fueron atendidos o diagnosticados en hospitales de la Ciudad de México, de estos mismos casos acumulados, 2 mil 177 recibieron atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de los 2 mil 86 enfermos que están hospitalizados, 970 se encuentran internados en nosocomios del IMSS, lo cual deja al descubierto la urgente necesidad de la construcción de un hospital de esta institución en este municipio.







El edil sostuvo que en Nezahualcóyotl no sólo hacen falta hospitales del IMSS sino del sector salud para todos aquellos vecinos que no cuentan con seguridad social, que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en esta localidad son más de medio millón de personas.







Indicó que de acuerdo con las cifras de COVID-19 de la Secretaría de Salud en las últimas cuatro semanas Nezahualcóyotl ha mantenido una estabilidad en la incidencia de los casos con una ligera tendencia a la baja teniendo un promedio de 282 casos por semana que corresponden a 40 casos por día y el municipio se ubica en el lugar número 19 a nivel nacional de casos acumulados.







Finalmente, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García destacó que debido a la fragilidad de la infraestructura hospitalaria, con mayor razón es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar contagios y vulnerar la salud de los vecinos de Nezahualcóyotl, por lo que exhortó a todos los ciudadanos a resguardarse en sus hogares y salir solo a menos que sea estrictamente necesario, lavarse las manos constantemente, y en caso de presentar fiebre, tos, pérdida de olfato y gusto, y dificultad para respirar, llamar de inmediato al 5743 4343.